Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in tarım ve hayvancılıkta üretim çeşitliliğini artırma hedefiyle başlattığı projelerden biri olan kaz yetiştiriciliği giderek büyüyor.

ORDU (İGFA) - Üreticilerin birçoğu yetiştirdikleri kazları kendi belirledikleri fiyatlarla pazarlarken ellerinde kalan kazlar için ise Büyükşehrin 'alım garantisi' devreye giriyor. Bu doğrultuda üreticilerin kazlarını Büyükşehir Belediyesi aldı.

Öte yandan ürününü hemen satmak istemeyen yetiştiriciler ise kazlarının kesimini Kanatlı Kesimhanesinde yaparak yine Büyükşehir Belediyesinin soğuk hava depolarına koyma imkanı buluyor.

KAZ YETİŞTİRİCİLERİ: 'BÜYÜKŞEHRİN ALIM GARANTİSİ İLE PAZARLAMA SORUNUMUZ KALMADI'

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'nin alım garantisi verdiği ve 2025 yılı Nisan-Mayıs aylarında dağıttığı kaz civcivleri kesim aşamasına geldi. Fatsa ve Ünye ilçesinde farklı mahallelerde Büyükşehir Belediyesinden kaz civcivi ve teknik destek alarak kaz yetiştiriciliğine başlayan üreticilerden Yunus Yılmaz ve Ertuğrul Doğan, kaz yetiştiriciliğine başlamalarındaki en önemli kriterin Büyükşehir Belediyesinin alım garantisi olduğunu belirtti.

'BAŞKAN GÜLER BİZE FIRSAT VE GÜVEN VERDİ'

Desteklerinden dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkürlerini ileten kaz yetiştiricileri şöyle konuştu:

'Kaz yetiştiriciliğine başlamamızdaki en önemli etken ve bize güven veren şey Büyükşehir Belediyesinin civciv desteği ve özellikle de 'alım garantisi' vermesi oldu. Bu işlere severek başladık severek de sürdürüyoruz. Süreç içerisinde Büyükşehirden her anlamda destek aldık. Şimdi de kazlarımız yetişti ve kesim aşamasına geldi. Kazlarımızın uygun fiyata kesimi yapıldı. Biz kendimiz belli bir kısmını sattık. Geri kalanların da kesimini yaparak bir kısmını Büyükşehir'e verdik bir kısmını da soğuk hava depolarına koyduk. Bize bu fırsatları vermesinin yanı sıra güven de veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. İnşallah bu çalışmaları büyüterek devam ettireceğiz.'