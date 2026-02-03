Bunlar da ilginizi çekebilir

Program, öğretmenlerin bilimsel araştırmalara katılımını ve akademi-okul iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - 2025 yılı 2. dönem başvuru sonuçlarına göre Türkiye genelinde yalnızca 13 öğretmenin desteklendiği programda yer alan Sarı, Düzce Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünde yürütülen akademik ve araştırma çalışmalarına katılacak.

Düzce Bahçeşehir Bilim ve Sanat Merkezi öğretmeni Emine Sarı, TÜBİTAK BİDEB tarafından yürütülen 2247-C STAR Öğretmen Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

