Mardin'in Midyat ilçesinde adalet hizmetlerinin fiziki standartlarını yükseltmek amacıyla inşa edilen yeni adliye sarayında çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

MARDİN (İGFA) - Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, Midyat'ın modern mimari ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanan yeni hizmet binası kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, ilçenin mülki ve adli erkanıyla birlikte dev projeyi yerinde inceleyerek teknik detaylar hakkında bilgi aldı.

PROTOKOLDEN YERİNDE İNCELEME

İnşaatın son durumunu yerinde görmek amacıyla gerçekleştirilen ziyarete Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, Belediye Başkanı Veysi Şahin, Midyat Adalet Komisyonu Başkanı Yunus Emre Dudaklı ve Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Şenol Çeliker katıldı. Heyet, binanın iç donanımı, birimleri ve çevre düzenlemesi hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

15 BİN METREKARELİK MODERN KOMPLEKS

Adalet hizmetlerinin daha hızlı ve erişilebilir olması hedefiyle inşa edilen tesis, donanımıyla bölgenin dikkat çeken projeleri arasında yer alıyor.

Toplam 15 bin 200 metrekare kapalı alana sahip olan yeni adliye sarayının teknik detayları ise şöyle: 375 bağımsız bölüm, Hakim ve savcı odaları, mahkeme salonları ve idari kalemler için geniş çalışma alanları.

Sosyal Donatılar: Adli ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yapacak modern konferans salonu.

Otopark Kapasitesi: Şehir içi trafik yükünü azaltacak

14 araçlık kapalı ve 43 araçlık açık otopark yer alıyor.

'Girişimlerimiz ilçemize değer kattı'

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Veysi Şahin, projenin hayata geçirilmesi için Adalet Bakanlığı nezdinde yoğun girişimlerde bulunduklarını hatırlattı. Şahin, şunları kaydetti:

'Adalet hizmetlerinin çağdaş ve modern şartlarda sunulması Midyat halkı için büyük bir ihtiyaçtı. Girişimlerimizin meyvesini vermiş olmasından ve bu dev tesisi ilçemize kazandırmaktan dolayı gururluyuz. Midyat'ın vizyonuna yakışan bu yatırımın tüm ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.'

Tefrişat ve çevre düzenleme işlemlerinin hızla devam ettiği yeni adliye sarayının, kısa süre içerisinde resmi açılışının yapılarak hizmete girmesi hedefleniyor.