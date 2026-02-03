Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, şehrin tarihindeki zorunlu göç sürecini anlatan 'Trabzon'un Kayıp Yılları: Muhacirlik' adlı oyunu ilçelerde sahneleyecek. Turneye Çaykara'dan başlayan tiyatro ekibi büyük ilgi gördü.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, şehrin tarihindeki en acı ve sarsıcı dönemlerden biri olan zorunlu göç (muhacirlik) sürecini konu alan 'Trabzon'un Kayıp Yılları: Muhacirlik' adlı tiyatro oyunuyla ilçe turnesine çıktı. Turnenin ilk gösterimi bugün Çaykara Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Gösterime Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok'un yanı sıra öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yoğun ilgi gören oyun, saat 10.30 ve 13.30 olmak üzere iki seans halinde sahnelendi. Muhacirlik sürecinde yaşanan ayrılıkları, yoksulluğu, hastalıkları, kayıpları ve geride bırakılan hayatları etkileyici bir anlatımla ele alan oyun, Trabzon'un 10 ilçesinde daha tiyatroseverlerle buluşacak.

10 İLÇEDE SAHNELENECEK

İzleyenlerin büyük beğenisini toplayan oyun, 4 Şubat Çarşamba günü Of Belediye Salonu'nda saat 10.30 ve 13.30'da, 5 Şubat Perşembe günü Sürmene Kulaçzade Ahmet Kültür Merkezi'nde saat 10.30 ve 18.00'de sahnelenecek. Oyun, 9 Şubat Pazartesi günü Yomra Kültür Merkezi'nde, 10 Şubat Salı günü Maçka Belediye Salonu'nda, 11 Şubat Çarşamba günü Vakfıkebir Fen Lisesi'nde, 12 Şubat Perşembe günü Çarşıbaşı Şehit İsmail Çavuş İmam Hatip Lisesi'nde saat 10.30 ve 18.00'de izleyiciyle buluşacak.

Turne, 16 Şubat Pazartesi günü Şalpazarı Belediyesi Hüseyin Hasan Cengiz Toplantı Salonu'nda saat 10.30 ve 18.00'da, 17 Şubat Salı günü Tonya Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde saat 13.30 ve 18.00'da, 18 Şubat Çarşamba günü ise Beşikdüzü Fen Lisesi'nde saat 10.30 ve 18.00'de yapılacak gösterimlerle tamamlanacak.

BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Trabzon'un Kayıp Yılları: Muhacirlik adlı tiyatro oyununu, ilçelerimizde vatandaşlarımızla buluşturmanın sorumluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Kültür ve sanatın, bir toplumun geçmişiyle bağ kurmasında çok önemli bir yeri olduğuna inanıyoruz. Özellikle gençlerimizin, bu topraklarda yaşanan zorlukları bilmesi, empati kurması ve tarih bilinci kazanması bizim için büyük önem taşıyor. İlçe turnesiyle oyunumuzu sadece merkezde değil, Trabzon'un dört bir yanında vatandaşlarımızla buluşturmayı amaçladık. Turnenin ilk gösteriminde gördüğümüz ilgi, bu çalışmanın ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Tüm hemşehrilerimizi, ilçe turnesi kapsamında sahnelenecek Trabzon'un Kayıp Yılları: Muhacirlik oyununu izlemeye davet ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz' denildi.