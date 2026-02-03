Kocaeli Çayırova Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı, bugün gerçekleştirildi. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin başkanlığında yapılan toplantıda, üç gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Gündemin ilk maddesi olarak; Hukuk, Dilekçe, Tetkik ve İsimlendirme Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi ile Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ortak hizmet protokolü imzalanmasına yönelik Belediye Başkanına yetki verme konusu oy çokluğu ile kabul edildi.

İkinci gündem maddesi olarak ise İmar ve Bayındırlık ve Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 2026 Yılı Gelir Tarife Tablosu'nda bulunan 'Tevhit ve İfraz Ücretleri'nde revize yapılması ile ilgili raporu ise oy çokluğu ile kabul edildi.

'ALINAN KARARLAR HAYIRLI OLSUN'

Gündemin son maddesi ise İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün belediyenin norm memur kadrosunda iptal-ihdas yapılması ile ilgili teklifi de oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddelerinin ardından gündem dışı konuşmalarının akabinde toplantı sona erdi.

Bir sonraki meclis toplantısı 3 Mart 2026 Salı günü saat 14.00'da yapılması kararlaştırıldı. Meclis toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, 'Şubat ayı meclis toplantımızda alınan kararların şehrimiz ve hemşehrilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum' dedi.