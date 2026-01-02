Türkiye'nin kırsal yol ağı en uzun ili olan Ordu'da, karla mücadele noktasında tedbirleri önceden alan Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda kar nedeniyle yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı 417 araç ve iş makinesi, 600 personelle sahada çalışmalara devam ediyor. Yüksek rakımlı ilçelerde kar kalınlığının 75-120 santimetreleri bulduğu Ordu'da ekipler son 24 saatte 614 mahallenin yolunu ulaşıma açtı.

ORDU (İGFA) - Geçmiş yıllarda gerçekleştirdiği başarılı karla mücadele çalışmalarıyla takdir toplayan Büyükşehir Belediyesi, araç filosuna kattığı yeni iş makineleriyle bu alandaki gücünü daha da artırdı.

Karla mücadele hazırlıklarını önceden tamamlayan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, yüksek rakımlı ilçelerde etkili olan ve aralıklarla devam eden kar yağışına karşı sahada yoğun bir mücadele yürütüyor.

KAPANAN YOLLAR HIZLA ULAŞIMA AÇILDI

Özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışına hızlı şekilde müdahale eden ekipler, 614 mahallenin yolunu yeniden ulaşıma açtı. Yol açma çalışmalarının yanı sıra ekipler, 144 hasta ve 55 cenazeye de müdahale ederek vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yoğun çaba gösterdi.

Ayrıca yolda kalan araçlara da anında müdahale eden ekipler, iş makineleri yardımıyla araçları bulundukları yerden kurtararak sürücülerin güvenli şekilde yollarına devam etmelerini sağladı.

444 10 52 NOLU ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETTE

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerektiğini belirterek, karla mücadelede önceliğin hasta ve cenaze hizmetlerine verileceğini ifade etti.

Herhangi bir olumsuzluk durumunda vatandaşların, 444 10 52 numaralı Çağrı Merkezi'nden Büyükşehir Belediyesine ulaşarak yardım talebinde bulunabilecekleri bildirildi.