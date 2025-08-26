Ordu Büyükşehir Belediyesi, bu yıl ilk kez brokoli, karnabahar, beyaz ve kırmızı baş lahana fideleri üretti.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek amacıyla kurduğu Fide Üretim Tesisi’nde bu yıl ilk kez brokoli, karnabahar, beyaz baş lahana ve kırmızı baş lahana fideleri üretti. Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’in “Kendi kendine yeten şehir Ordu” vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmalarla, toplamda 200 bin adet kışlık sebze fidesi üreticilerle buluşmaya hazır hale getirildi.

Geçmiş yıllarda marul, domates, hıyar, biber ve patlıcan gibi yazlık ve kışlık sebze fideleriyle üreticilerin beğenisini kazanan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl üretim desenini genişletti. Fide Üretim Tesisi’nde ekilen tohumlar sayesinde kışlık sebzeler için önemli bir adım atıldı.

“200.000 ADET BROKOLİ, KARNABAHAR, BEYAZ VE KIRMIZI BAŞ LAHANA FİDESİ ÜRETİLDİ”

Yetiştirilen fidelerin üreticiler ile buluşturulmaya hazır olduğunu ve en kısa zamanda dağıtımının yapılacağını ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, şöyle konuştu:

“Kendi kendine yeten şehir Ordu, düşüncesiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda faaliyete geçirdiğimiz Fide Üretim Tesisi ile her sene vatandaşlarımıza ucuz ve kaliteli yazlık ve kışlık sebze fidesine ulaşma imkânı sunuyoruz. Ürettiğimiz fidelerle ilgili de çok güzel ve memnuniyet ifade eden geri bildirimler alıyoruz. Bu, bizim yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu gösterirken aynı zamanda da başka neler yapabiliriz, diye bizi arayışa sevk ediyor. Bu kapsamda bu sene ilk defa son derece sağlıklı ve içeriği açısından değerli brokoli, karnabahar, beyaz baş lahana ve kırmızı baş lahanaların fidelerini yetiştirmeye başladık. Şu anda, kendi attığımız tohumlardan yetişen, toplamda 200.000 adet fide üreticilerimizle buluşmaya hazır. İlimizde yetiştirilebilen ancak çok fazla yetiştiriciliği bilinmeyen bu sebzeleri bundan sonra Ordu’da yetiştirmek istiyoruz. En kısa zamanda bu fideleri üreticilerimizle ve toprakla buluşturarak il ekonomisine de bir katkı sunmuş olacağız.”