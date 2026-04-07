Ordu'nun 19 ilçesinde yatırımlarını aralıksız sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kumru ilçesine bağlı Küçükakçakese Mahallesi'nde içme suyu hattı yenileme çalışmalarına devam ediyor. Başkan Güler'in talimatlarıyla başlatılan proje tamamlandığında, mahalle sakinlerinin uzun yıllardır beklediği içme suyu sorunu çözüme kavuşacak.

ORDU (İGFA) - Kullanım ömrünü tamamladığı için sık sık arızalara ve su kesintilerine neden olan mevcut hat, ekipler tarafından yenileniyor. Toplam 4 bin 300 metre uzunluğundaki içme suyu hattının şu ana kadar 1.100 metrelik kısmı tamamlandı.

ESKİ HATLAR SİL BAŞTAN DEĞİŞTİRİLİYOR

'Ordu'da su sorunu kalmayacak' hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ekipler, kalan 3 bin 200 metrelik bölümün de tamamlanmasının ardından abone bağlantıları ve şebeke hattı çalışmalarını gerçekleştirecek.

Projenin bitmesiyle birlikte bölgede yıllardır yaşanan içme suyu sorunu tamamen ortadan kaldırılmış olacak.

VATANDAŞLAR ÇALIŞMALARDAN MEMNUN

Çalışmaların hızlı ilerlemesinden memnuniyet duyan mahalle sakinleri, ekiplerin gece gündüz demeden çalıştığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Vatandaşlar, kısa sürede önemli bir mesafe kat edilmesinin verilen sözlerin tutulduğunu gösterdiğini ifade etti.