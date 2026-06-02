Aydın Büyükşehir Belediyesi, Başkan Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde kentin dört bir yanında ulaşım yatırımlarını sürdürüyor.

AYDIN (İGFA) - Aydın'da Çerçioğlu'nun öncülüğünde kentin dört bir yanında proje, hizmet, çalışma ve yatırımlar Aydınlılar ile buluşturulmaya devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, kırsal mahallelerden kent merkezlerine kadar yol yapım, bakım ve yenileme çalışmalarını eş zamanlı olarak yürütüyor.

Efeler'den Germencik'e, Didim'den Söke'ye, Kuşadası'ndan Nazilli'ye kadar birçok ilçede cadde ve mahalle yollarında sıcak asfalt serimi, bakım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Toplamda binlerce ton asfalt kullanılarak yeni güzergâhlar hizmete sunuluyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm ilçelerde çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti. Başkan Çerçioğlu, 'Tüm ilçelerimizde çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Aydınımızın dört bir yanında ulaşım yatırımlarımızı eş zamanlı olarak hayata geçiriyor, hizmetlerimizi hemşehrilerimiz ile buluşturuyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın' ifadelerini kullandı.