Konya'da Sosyal İnovasyon Ajansı ve Fibula Yayıncılık, 'Önüm Arkam Sağım Solum: Oyun!' temalı 3. Yenilikçi Çocuk Yayıncılığı Paneli'ni düzenledi. Çevrim içi panelde; çocuk edebiyatı, oyunun gelişime etkisi ve güncel yayıncılık yaklaşımları ele alındı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğiyle faaliyetlerini yürüten Sosyal İnovasyon Ajansı (SİA), Fibula Yayıncılık iş birliğiyle 3. Yenilikçi Çocuk Yayıncılığı Paneli düzenlendi.

'Önüm Arkam Sağım Solum: Oyun!' temasıyla çevrim içi olarak gerçekleştirilen panelde; çocuk yayıncılığı alanında oyunun yeri ve çocuk gelişimine etkisi ele alındı.

Ayrıca panelde çocuk edebiyatı, oyun kültürü ve gelişim süreçleri de farklı oturumlarda değerlendirildi.

Program kapsamında gerçekleştirilen oturumlarda çocuk yayıncılığına ilişkin güncel yaklaşımlar, yaratıcı içerik üretimi ve oyun temelli öğrenme süreçleri üzerine sunumlar yapıldı. Akademisyenler, yayıncılar ve girişimcilerin katılım sağladığı panelde katılımcılar, soru ve değerlendirmeleriyle oturumlara katkıda bulundu.

OYUNUN ÇOCUK GELİŞİMİNDEKİ ÖNEMİ VURGULANDI

Panelde yapılan konuşmalarda oyunun; çocukların bilişsel gelişimini destekleyen, merak duygusunu artıran ve problem çözme becerilerinin gelişimine katkı sağlayan önemli bir unsur olduğu ifade edildi. Geleneksel oyunların çocukların karar verme süreçlerine olumlu katkı sunduğuna dikkat çekilirken, çocuk gerçekliğinin doğru anlaşılmasının çocuk yayıncılığı açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Program kapsamında ayrıca çocuk edebiyatının çocukların duygu ve düşünce gelişimindeki rolü ele alındı. Dilin yalnızca bir iletişim aracı değil aynı zamanda düşünme aracı olduğu ifade edilirken; tekerlemeler, bilmeceler ile renk ve çizginin anlatım gücü gibi unsurların çocukların dil ve hayal dünyasına katkıları değerlendirildi.