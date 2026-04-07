Kocaeli'de İzmit Belediyesi'nin Nisan ayı meclis toplantısında 2025 yılı faaliyet raporları görüşüldü. CHP Meclis Üyesi İlker Ulusoy, 126 milyon liralık bütçe fazlasına dikkat çekerek, 'Mali disiplin tavizsiz uygulandı' ifadelerini kullandı.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı gerçekleşti. Meclis salonunda gerçekleşen toplantıda 2025 yılı faaliyet raporları görüşüldü. CHP Meclis Üyesi ve Denetim Komisyonu Başkanı İlker Ulusoy faaliyet raporları ile ilgili yaptığı açıklamada, 'İzmit Belediyesi Denetim Kurulu tarafından 2025 yılına ait bütün mali işler ve ihale süreçleri gibi faaliyetler incelendi. Bu kapsama denetim komisyonu olarak 2025 yılına ait 359 klasör 19 bin 247 yevmiye işlem denetlendi. Denetim süreci boyunca bütçe uygulamaları, harcamaları ve süreçlerin doğrudan temin işlemleri ile ihale dosyaları mevzuat çerçevesinde titizlikle değerlendirildi.

KURUMSAL PERFORMANS GÜÇLÜ

Bu noktada ortaya çıkan tablo İzmit Belediyesinin mali yönetimi açısından doğru, disiplinli ve sürdürülebilir bir anlayışla yönetildiğini ortaya koymaktadır. 2025 yılı itibariyle belediyemizin bütçe gelirleri yaklaşık 3 milyar 119 milyon lira, giderleri ise 2 milyar 993 milyon lira olarak gerçekleşmiş. Yaklaşık 126 milyon lira bütçe fazlası verildi. Mali disiplin tavizsiz uygulandı. Harcamalar planlı ve kontrollü şekilde yürütüldü. 1.4 milyar lira olumlu faaliyet sonu elde edildi. Bu durum kurumsal performansın güçlü olduğunu göstermektedir.

'BU TABLO TESADÜF DEĞİL'

Mevcut ekonomik koşullar düşünüldüğünde bu durum başarıdır. Bugün birçok belediye bütçe açığı ile mücadele ederken İzmit Belediyesi kaynaklarını dengeli ve etkin kullanarak mali dengeyi sağlamıştır. Bu tablo tesadüf değildir. İhalelerin EKAP üzerinden şeffaf bir şekilde gerçekleştirildiği, doğrudan teminin ise yasal sınırlar içerisinde kaldığı tespit edilmiştir. Ayrıca doğrudan temin işlemlerin EKAP üzerinden yönetilmesi şeffaflık adına olumludur. Belediye başkanımıza ve personellerimize bu süreçte çalışmalarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum' dedi.