Kütahya Belediyesi ve DPÜ'nün yeni projeleri, Başkan Eyüp Kahveci'nin katılımıyla tanıtıldı. Su verimliliği, çevresel farkındalık ve şehir imajı projeleriyle Kütahya'nın marka değerinin artırılması ve doğal kaynakların korunması hedefleniyor.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) iş birliğiyle yürütülen iki yeni projenin lansmanı, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Lansman toplantısında konuşan Başkan Kahveci, iklim değişikliği ve kuraklık riskine dikkat çekerek, su kaynaklarının korunmasının geleceğe yapılan en önemli yatırımlardan biri olduğunu söyledi.

Başkan Kahveci, 2026 yılı içinde belediye tarafından 55 okulda yaklaşık 13 bin öğrenciye su verimliliği eğitimleri verildiğini belirtti. Ayrıca atık yağ ve atık pil toplama çalışmalarıyla çevresel farkındalığın artırıldığını, akustik dinleme sistemleriyle su kayıp ve kaçaklarının tespit edilerek doğal kaynakların korunduğunu vurguladı.

ŞEHİR İMAJI VE MARKA DEĞERİ ÖN PLANDA

Kütahya'nın tarihi, kültürel ve turistik değerlerinin görünürlüğünü artırmak için yürütülen şehir imajı projesine de değinen Başkan Kahveci, Turizm Master Planı kapsamında belediyenin 105 eylemin 37'sinde aktif görev aldığını aktardı. Başkan Kahveci, Kütahya Yöresel Lezzetler ve El Sanatları etkinlikleri, karavan kamp alanları ve dijitalleşme yatırımlarıyla şehrin marka değerinin güçlendirildiğini ifade etti.

Kütahya'nın Türkiye Ulusal Akıllı Şehirler Endeksi'nde CBS ve İnsan kategorilerinde Türkiye birincisi olduğuna dikkat çeken Kahveci, 'Üniversite ile iş birliğiyle geleceğin güçlü, dirençli ve marka şehir Kütahya'sını inşa etmeye devam edeceğiz' dedi.

Projeler, hem bilinçli su tüketimini teşvik etmeyi hem de Kütahya'nın marka değerini artırmayı hedefliyor.