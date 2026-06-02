MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada CHP'de yaşanan gelişmeleri eleştirirken, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin stratejik önemine dikkat çekti. Bahçeli, Orta Doğu'daki gelişmeler, İsrail'in politikaları ve Türkiye'nin bölgesel rolüne ilişkin de önemli mesajlar verdi.

ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, iç siyasetten dış politikaya, terörle mücadeleden bölgesel gelişmelere kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

CHP'de son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendiren Bahçeli, siyasi tansiyonun yükseldiğini belirterek, yaşanan sürecin Türk demokrasisine zarar verebilecek bir noktaya sürüklendiğini söyledi. Bahçeli, hukuki süreçlerin sokak hareketlerine dönüştürülmemesi gerektiğini vurgulayarak, 'Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir. Olaylar sokağa taşınmamalı, kamu düzenini bozacak girişimlerden kaçınılmalıdır' dedi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE STRATEJİK BİR ADIMDIR'

Konuşmasında 'Terörsüz Türkiye' hedefine özel vurgu yapan Bahçeli, bu sürecin yalnızca güvenlik politikası değil, aynı zamanda Türkiye'nin yeni yüzyıldaki stratejik güvenlik konsepti olduğunu ifade etti. Bahçeli, terörün tamamen sona erdirilmesinin Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü güçlendireceğini belirtti.

Türkiye'nin güvenliğinin yalnızca sınırlarıyla sınırlı olmadığını savunan Bahçeli, Türk ve İslam coğrafyasındaki gelişmelerin de Türkiye açısından doğrudan önem taşıdığını dile getirdi.

Orta Doğu'daki gelişmelere de değinen MHP lideri, İsrail'in Gazze ve Filistin politikalarını sert sözlerle eleştirdi. İsrail'in yayılmacı bir politika izlediğini öne süren Bahçeli, Filistin'de yaşananların tüm İslam dünyasının ortak meselesi olduğunu söyledi.

ABD'nin bölgedeki politikalarını da eleştiren Bahçeli, Washington yönetiminin İsrail'e verdiği desteği sonlandırması gerektiğini savundu. Bölgedeki savaşın sona erdirilmesi çağrısında bulunan Bahçeli, Türkiye'nin barış ve istikrar için önemli bir arabulucu rol üstlenebileceğini ifade etti.

'KUDÜS PAKTI KURULMALI'

İslam ülkelerinin daha güçlü bir birliktelik oluşturması gerektiğini belirten Bahçeli, daha önce gündeme getirdiği 'Kudüs Paktı' önerisini yineledi. Bahçeli, İslam ülkelerinin siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında daha yakın iş birliği kurmasının zorunlu hale geldiğini söyledi.

Konuşmasının önemli bir bölümünü yolsuzluk ve siyasi etik konularına ayıran Bahçeli, son dönemde bazı belediyeler hakkında yürütülen soruşturmaların kamuoyunda ciddi rahatsızlık oluşturduğunu belirtti. Yolsuzluk, usulsüzlük ve kamu kaynaklarının kötüye kullanılmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Bahçeli, 'Türk siyasetini kirleten kişiler hangi partiden olursa olsun korunmamalı, siyasetten temizlenmelidir' dedi. CHP'nin öncelikle kendi içinde bir arınma süreci yaşaması gerektiğini savunan Bahçeli, siyasetin daha şeffaf ve daha sorumlu bir zemine taşınmasının önemine dikkat çekti.

'CUMHUR İTTİFAKI HEDEFLERİNE KARARLILIKLA İLERLİYOR'

Konuşmasının sonunda Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin güvenliği, istikrarı ve kalkınması için çalışmalarını sürdüreceğini belirten Bahçeli, milli birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşılması için kararlılıkla çalışacaklarını ifade eden Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşmak için mücadelemizi sürdüreceğiz' diye konuştu.