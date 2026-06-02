SASKİ,Serdivan Necmettin Erbakan Bulvarı'ndaki altyapı çalışmaları kapsamında güzergahın 2. Cadde'den Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'na giden kısmını 10 gün süre ile trafiğe kapatıyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ),Serdivan Necmettin Erbakan Bulvarı'nda sürdürdüğü altyapı çalışmalarının büyük bir kısmını tamamladı.

Kanalizasyon hattının deplasesi için bulvarın altından ilerleyecek çalışma kapsamında,güzergâh trafik akışına tek yönlü olarak kapatılacak ve sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilecek.

Yaklaşık olarak 10 gün sürecek çalışmalara 3 Haziran Çarşamba günü başlanacak. 13 Haziran'a kadar sürecek deplase işlemleri boyunca güzergahın 2. Cadde'den (Serdivan Lisesi Kavşağı) Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'na (Eski Altınova Hastanesi Kavşağı)doğru giden yönü trafiğe kapatılacak.

GÜÇLÜ ALTYAPI PROJESİNİN ÖNEMLİ BİR KISMI TAMAMLANDI

Kurum tarafından yapılan açıklamada ise, 'Bölgenin yapılaşma ve nüfus artış oranı göz önünde bulundurularak başladığımız deplase çalışmalarının önemli bir kısmını tamamladık. Geniş çaplı iletim hattımızı yerin 6 metre derinliğine indirerek bölgenin altyapı geleceğini de güvence altına alıyoruz. Hattın caddenin altında kalan kısmı için ekiplerimiz aralıksız şekilde çalışacak ve trafik akışını en kısa sürede yeniden sağlayacağız. Bu süreçte vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz' ifadeleri kullanıldı.