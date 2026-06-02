KTO Karatay Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 'II. Akademi Karatay - PDR Akademi Buluşmaları' programı, eğitimcilerin mesleki gelişimini desteklemek amacıyla akademisyenlerin katılımı ve farklı disiplinlerin eğitimleri ile gerçekleştirildi.

KONYA (İGFA) - KTO Karatay Üniversitesi ev sahipliğinde ve Karatay Rehberlik ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen 'II. Akademi Karatay - PDR Akademi Buluşmaları' programı, Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Aynur Türkoğlu, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Karatay Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Mehmet Sami Koç, akademisyenler, rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanların katılımıyla yapıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından yapılan açılış konuşmalarıyla başladı.

Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Aynur Türkoğlu, rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanların öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişim süreçlerinde üstlendiği sorumluluğun her geçen gün arttığını vurgulayarak, mesleki gelişim programlarının eğitimcilerin bilgi ve becerilerini güncel tutmasına önemli katkılar sağladığını belirtti. Türkoğlu, programın sahada ihtiyaç duyulan eğitimler doğrultusunda gönüllülük esasına göre hazırlandığını ifade etti.

Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar ise, değişen dünya koşulları ve toplumun ortaya çıkardığı yeni ihtiyaçlar karşısında rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanların sürekli olarak kendilerini geliştirmesinin önemine dikkat çekti. Kayacılar, programın mesleki anlamda yeni bilgiler edinmek ve önemli kazanımlar sağlamak açısından değerli olduğunu kaydetti.

KTO Karatay Üniversitesi Öğrenci Dekanı Dr. Mehmet Özçelik, üniversite olarak yalnızca bilim üretmekle kalmayıp, sosyal ve psikolojik sorunlara çözüm bulmayı da öncelikli görevleri arasında gördüklerini söyledi. Özçelik, rehber öğretmenlerin öğrencilerin yeteneklerini keşfederek toplumu şekillendirmede kritik rol oynadığını vurguladı. Ayrıca, Psikoloji, Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi Bölümleri ve Hukuk Fakültesi akademisyenlerinin katkılarıyla hazırlanan programın verimli geçmesini temenni etti.

Program, Çocuk Gelişimi, Beslenme ve Diyetetik, Psikoloji, İlk ve Acil Yardım Bölümleri ile Hukuk Fakültesi akademisyenlerinin verdiği eğitimlerle tamamlandı.

Eğitimciler ve psikolojik danışmanlar için düzenlenen program, mesleki gelişimi desteklemeyi ve öğrencilerin çok yönlü gelişimini güçlendirmeyi amaçlıyor.