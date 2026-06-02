Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Fatsa Halk Eğitimi Merkezi ve Fatsa ORMEK kurs merkezi öğretmen ve kursiyerleri tarafından hazırlanan ürünlerin yer aldığı yıl sonu sergisinin açılışına katıldı.

ORDU (İGFA) - Ordu'da Fatsa Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezinde açılışı gerçekleştirilen sergide 56 farklı branşta hazırlanan ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Programın açılışında konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ORMEK kurs merkezlerine 10 bine yakın kursiyere eğitim verildiğine dikkat çekerek şöyle konuştu:

'Sevginin, emeğin, kalitenin, sanatın bir araya getirildiği eserleri burada göreceğiz. Fatsa'da becerikli, sanat ruhlu hanım kardeşlerimiz var. Bu beceriyi emekle birlikte sanata çeviren üretici kardeşlerimiz var. Biz göreve başlarken sevgiyi büyütelim demiştik. Burada sevginin büyüğünü görüyoruz. Şimdi bu ürünlerin ekonomiye kazandırılması lazım. Altınordu'da Kirazlimanı Yaşam Merkezinde bu ürünleri sergileyerek ürünlerinizi ekonomiye kazandırabilirsiniz. 10 bine yakın kursiyerimize merkezlerimizde kurslar verdik. Hangi alanda kurs istiyorsanız yerine getirelim. Eski tabirle ha dediğiniz yerde han kuralım. Hangi konuda olursa olsun siz yeter ki isteyin. Düşünen, Üreten, Yarışan Ordu'yu, Düşünen, Üreten, Yarışan Fatsa haline getirelim.'

Konuşmaların ardından yapılan toplu kurdele kesimiyle sergi ziyarete açıldı.