Ordu Büyükşehir Belediyesinin Kent Çamaşırhanesi ile gençler burada kıyafetlerini ücretsiz yıkıyor, kurutuyor ve ütülüyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler hizmetlerinde gençlerin hayatına dokunmaya devam ediyor. Sosyal Market ile alışveriş, açılan kütüphaneler ile eğitim desteği gibi daha nice projelerle öğrencileri buluşturan Başkan Güler kampüs içerisinde kurulan Kent Çamaşırhanesi ile de gençlerin yanında oluyor. Üniversite öğrencilerinin eğitim yolculuklarına katkı sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere özel kurulan çamaşırhanede gençler kıyafetlerini ücretsiz yıkıyor, kurutuyor ve ütülüyor.

'BİZLER İÇİN BÜYÜK KOLAYLIK'

Bu tesis özellikle il dışından Ordu'ya gelen öğrenciler tarafından oldukça ilgi görüyor. Öğrenciler burada hem zamandan hem de ekonomik anlamda büyük kolaylık yaşıyor.

Kendilerine sunulan bu imkanın çok değerli olduğunu belirten öğrenciler Başkan Güler'e teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler.

Üniversite öğrencileri şöyle konuştular:

'Biz öğrenciler için büyük bir kolaylık. Bu tür ihtiyaçlarımızda Başkanımızın yanımızda olması bizi mutlu ediyor. Yurtlarımız da çok fazla sıra oluyor, burası bize avantaj sağlıyor. Yıkama, kurutma ve ütüleme imkanımız var. Biz öğrenciler olarak belirli bir ekonomi ölçüsüne sahibiz. Ücretsiz olması bizler için ekstra iyi. Bize bu imkanı sunduğu için Başkanımız Hilmi Güler'e çok teşekkür ediyoruz.'

1 YILDA 600 ÖĞRENCİ YARARLANDI

Öte yandan Kent Çamaşırhanesi kısa sürede öğrencilerin uğrak noktası haline geldi. 1 yıldır aktif faaliyet gösteren çamaşırhaneden bu zamana kadar 600 öğrenci yararlandı.