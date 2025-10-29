İzmir Akdeniz Akademisi, 'Çocuklar İçin Akdeniz Programı'nın yeni eğitim-öğretim yılındaki ilk buluşmasını, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü iş birliğiyle Gümüşpala Çocuk ve Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirdi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Akdeniz Akademisi tarafından 2019'dan bu yana sürdürülen 'Çocuklar İçin Akdeniz Programı', Akdeniz'in kültürel mirasını çocuklara yaratıcı ve katılımcı yöntemlerle tanıtmayı amaçlıyor. Bu kapsamda 9-10 yaş grubu çocuklarla yapılan ilk derste, 'Akdeniz: İlk Zamanlar Ülkesi' başlıklı görsel öyküleme etkinliği uygulandı. Ardından, Kültürel Miras Programı'na uyarlanmış Yaratıcı Drama Atölyesi ile çocukların ifade becerilerini, hayal gücünü, sosyal iletişim ve empati yetilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Atölye çalışmalarının son aşamasında düzenlenen Doğa ve Kültür Söyleşisi'nin ardından, 'Akdeniz: İlk Zamanlar Ülkesi' kitabı ile beş farklı masa başı etkinliğinden oluşan eğitim seti çocuklara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Çocuklar eğlenerek öğreniyor

İzmir Akdeniz Akademisi tarafından geliştirilen bu yöntem, çocukların, yaşadıkları coğrafyayı ve Akdeniz kültürünü eğlenceli ve katılımcı biçimlerde öğrenmelerine katkıda bulunuyor. Yanı sıra yarının büyüklerinde ekoloji farkındalığı yaratılıyor, doğa kültürü ve çevre bilinci de geliştiriliyor. Yaratıcı Drama Atölyesi ise programın tamamlayıcı unsuru olarak; çocukların yaratıcılığını, eleştirel düşünme becerilerini, özgüvenlerini ve duygusal farkındalıklarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Süreç, empati kurma, problem çözme ve akademik başarıya katkı sunan etkinliklerle destekleniyor.



Geçmiş yıllarda ilk ve ortaöğretim kurumlarında uygulanan 'Çocuklar İçin Akdeniz Programı', bu yıl çeşitli sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle STK merkezlerinde devam edecek. Program, 2025 eğitim-öğretim dönemi boyunca farklı merkezlerde sürdürülecek. Çocukların, yaşadıkları kenti kültürel değerleriyle birlikte tanımalarına olanak tanıyan bu programla İzmir'in Akdeniz kimliğini yeni kuşaklara aktarmak ve kültürel miras bilincinin güçlendirilmesi hedefleniyor.