Ordu Büyükşehir Belediyesi, kentin kültürel mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma vizyonu doğrultusunda tarihi yapıların restorasyonuna hız kesmeden devam ediyor.

ORDU (İGFA) - Altınordu Selimiye Konak ve Ünye Yürürler Konağı'nın ardından, Ordu'nun en büyük konaklarından biri olan Çamaş Cevat Bey Konağında da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Çamaş ilçesi Edirli Mahallesi'nde yer alan ve Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) destekleriyle restore edilecek tescilli yapı, Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde yeniden Ordu kültürüne kazandırılıyor.

ASIRLIK KONAĞA YENİDEN HAYAT VERİLİYOR

1909 yılında Çamaş Ailesi'nden Osman Ağa tarafından yaptırılan, 18 odalı, avlusunda aşevi ve fırın bulunan Cevat Bey Konağı; Osmanlı Dönemi'nden kalma sivil mimarinin seçkin örnekleri arasında yer alıyor.

Eski Anadolu kültürünü bozmadan günümüze taşıyan nadir yapılardan biri olan konak, restorasyonun ardından hem mimari kimliğini koruyacak hem de yeni işlevlerle uzun yıllar hizmet verecek.

ORDU TURİZMİNE YENİ BİR DEĞER

Ordu Büyükşehir Belediyesi, tarihi ve kültürel yapılara hayat veren restorasyon projeleriyle kentin turizm potansiyelini güçlendirmeye devam ediyor. Restorasyonunun tamamlanmasının ardından Cevat Bey Konağı, yalnızca Çamaş ilçesine değil, tüm Ordu'ya değer katacak önemli bir kültür ve turizm durağı olacak.