Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı bünyesindeki teknik bakım ve onarım personeli ile buluşarak, kentte gerçekleştirilen hizmetlerin istişaresini yaptı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri'de gönül dostu belediyecilik anlayışı ile hem vatandaşların hizmetinde olan hem de halka hizmet noktasında kilit görev üstlenen belediye personelini gözeten Başkan Büyükkılıç, hizmetlerin etkin bir şekilde sürdürülmesi noktasında personeli ile buluşarak istişare yapmaya devam ediyor.

Bu kapsamda kurmayları ile birlikte sık sık personeli ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nde hizmetleri gerçekleştiren teknik personel ile bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç'a buluşmada Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Ufuk Sekmen ve Fatih Temeltaş, daire başkanları, müdürler ve teknik personel eşlik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, personeline 'yüz akımızsınız' nitelendirmesinde bulunarak, hizmetlerin hem kısa sürede hem de nitelikli olarak hayata geçirildiğini vurguladı. Büyükkılıç, 'Sizlerin her birinizi yüz akımız olarak değerlendiriyorum. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah daha da gayretli, daha da iyi niyetli, talep edenlerin sıkıntısını giderme anlayışı içerisinde bu çalışmaları yapacağınıza da inanıyorum. Emeğinize, ellerinize sağlık' diye konuştu.

Gerçekleştirilen hizmetlerin öneminin altını çizen Büyükkılıç, 'Bir an evvel yapalım da 'şehrimizin, kamunun böyle güzel bir imkânının gölgelenmesine fırsat vermeyelim' demeniz bizim için çok önemli, anlamlı' diyerek, kazancı helal ettirmenin ve alın terinin önemine de işaret etti.

Konuşmasında ihtisaslaşmanın da önemine değinen Büyükkılıç, personelin yaptığı işleri hafife almamaları gerektiğini, yapılan işlerin hizmetlerinde kendilerinin yüz akı niteliğinde olduğunu ifade etti. Başkan Büyükkılıç, 'Hangi yere gitsek gerçekten bizim teknik bakım onarım şube müdürlüğümüzün yaptığı işler yüz akımız oluyor, göğsümüzü kabartıyor, kısa sürede hayata geçirdiler diyor ve hepimiz oradan yüzümüz gülerek ayrılıyoruz. Bunu sağlayan sizlersiniz. Gerçekten çok önemli bir alanda hizmet veren siz kardeşlerime diğer mesai arkadaşlarımızın müsaadesi ile biraz daha fazla teşekkür etmek istediğimi buradan ifade etmek istiyorum. İyi ki varsınız' diyerek yapılan hizmetleri kamuoyuna duyuran basın personeline de teşekkür etti.

İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı Teknik Bakım ve Onarım Şube Müdürü Vedat Kılıç da birim çalışmaları hakkında verdiği bilgiler ile sunum yaptı. Kılıç, 85 personelle Başkan Büyükkılıç'ın emir ve talimatları çerçevesinde kalifiye elemanlar ile hizmetlerin etkin ve nitelikli bir şekilde gerçekleştirildiği ve belediye bütçesine büyük katkıları olduğunu paylaştı.