Ordu genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte tarla, bağ ve bahçe temizlikleri hız kazanırken, bu temizlikler sırasında yakılan ateşler kontrolden çıktı; Ordu'da son bir haftada 40'tan fazla yangın meydana geldi.

ORDU (İGFA) - Özellikle rüzgârın etkisiyle kontrolden çıkan veya söndüğü düşünülmesine rağmen yeniden alevlenen ateşler, son bir hafta içinde 40'tan fazla yangına sebep oldu. Yapılan incelemelerde yangınların büyük çoğunluğunun bahçe temizliği amacıyla yakılan ateşlerden kaynaklandığı tespit edildi.

KONTROLSÜZ ATEŞLER ORMANLARI VE YERLEŞİM ALANLARINI TEHDİT EDİYOR

Anız ve bahçe atıklarının yakılması sonucu meydana gelen yangınlar yalnızca bitki örtüsüne değil, tarım alanlarına, ormanlara ve hatta yerleşim yerlerine kadar sıçrama tehlikesi taşıyarak hem çevresel hem ekonomik ciddi kayıplara yol açıyor. Bu nedenle vatandaşların tüm arazi ve bahçelerde ateş yakmaktan kesinlikle kaçınması ya da risk oluşturmayan alanlarda bahçe temizliğini gerçekleştirmesi büyük önem taşıyor.

KÜÇÜK BİR RÜZGÂR BÜYÜK TEHLİKEYE DÖNÜŞÜYOR

Temizlik işlemlerinin kontrollü şekilde yapılmaya çalışıldığı durumlarda bile küçük bir rüzgâr, ateşin bir anda büyümesine ve can-mal güvenliğini tehdit eder hale gelmesine neden olabiliyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi, bu doğrultuda yeşil alanlarda ve bahçelerde temizlik amacıyla ateş yakılmaması çağrısını yineledi.

Piknik ve benzeri nedenlerle kontrollü ateş yakan vatandaşların ise en ufak kıvılcım tamamen sönene kadar bölgeden ayrılmamaları, olası yangınların önlenmesi açısından hayati önem taşıyor.

CEZAİ YAPTIRIMLAR HATIRLATILDI

Bahçe ve arazi temizliği sırasında ateş kullanılması, ortaya çıkabilecek olumsuzluklar nedeniyle para cezası ve hapis cezasına kadar varan yaptırımlara konu olabiliyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi hem vatandaşların hem de doğal alanların korunması için ateş kullanımından kesinlikle kaçınılmasını önemle vurguladı.

YANGIN GÖRÜLMESİ HALİNDE 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ'NE BİLDİRİLMELİ

Çevrede herhangi bir yangın veya duman görülmesi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne derhal ihbarda bulunulması, müdahalelerin hızlı bir şekilde yapılabilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması, ormanların ve doğal yaşamın sürdürülebilirliği için herkesin gerekli hassasiyeti göstermesini rica etti.