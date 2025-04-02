Ordu Büyükşehir Belediyesinin girişimleri ile yerli ve yabancı turistlerden gelen ‘sizin oraların nesi meşhur’ sorusuna Ordulular artık tescilli olarak cevap verebilecek. 13’ü Büyükşehir Belediyesi girişimleriyle olmak üzere Ordu il genelinde coğrafi işaret tescili yapılan ürün sayısı 20’ye çıktı.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesinin girişimleri ile yerli ve yabancı turistlerden gelen ‘sizin oraların nesi meşhur’ sorusuna Ordulular artık tescilli olarak cevap verebilecek. 13’ü Büyükşehir Belediyesi girişimleriyle olmak üzere Ordu ili genelinde toplam 20 lezzet coğrafi işaret alarak tescillendi.

Fındık dışında yöre halkı tarafından bilinen ancak tanıtımı yapılmamış pek çok tat, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde tescillenerek markalaştırıldı. Başkan Güler’in öncülüğünde kente özgü 20 yöresel lezzete coğrafi işaret alındı.

20 YÖRESEL TAT KORUNUYOR

Büyükşehir Belediyesi, Ordu’nun coğrafi işaretli ürünlerde potansiyelini ortaya çıkarma çalışmalarını hızla sürdürüyor.

13’ü Büyükşehir Belediyesi girişimleriyle olmak üzere Ordu il genelinde coğrafi işaret tescili yapılan ürün sayısı 20’ye çıktı. Bu kapsamda Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kent ile özdeşleşmiş Ordu Tostu, Yalıköy Köftesi, Ordu Taflan Turşusu, Ordu Melocan Kavurması, Ordu Galdirik Kavurması, Ordu Sakarca Mıhlaması, Mesudiye Goliti(Mesudiye Kuru Ekmeği), Ordu Pancar Çorbası(Ordu Karalahana Çorbası), Ordu Zeytinyağlı Karalahana Sarması(Ordu Zeytinyağlı Pancar Sarması), Ordu Pidesi(Ordu Yağlısı), Ordu Fındıklı Burma Tatlısı, Ordu İçli Tava tescil ve Ordu Fındık Tirmidi Kavurması, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek koruma altına alındı.

KIRSAL KALKINMAYA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM ÜRETİMİNE KATKI SAĞLAYACAK

Yurt içi ve yurt dışında pazar payının artması açısından önem arz eden coğrafi işaret ile daha çok tercih edilecek olan ürünler Ordu’nun kırsal kalkınması ve sürdürülebilir tarım üretimine de katkı sağlayacak.

Öte yandan 20 yöresel tadın bulunduğu listeye yeni yöresel ürünler ekleme çalışmaları da devam ediyor.