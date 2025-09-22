Ordu Büyükşehir Belediyesi, içme suyu sorununu kalıcı çözüme kavuşturuyor.ORDU (İGFA) - Ordu’da alt ve üstyapı çalışmalarına ara vermeden devam eden Büyükşehir Belediyesi, OSKİ marifetiyle Ünye ilçesinde 4 mahallenin içme suyu problemini kalıcı olarak çözüme kavuşturuyor. Toplam 5 bin metre yeni içme ve 5 bin metre isale hattı sonrası Ünye ilçesi, Gölcüğez, Kadılar, Yiğit ve Tepeköy Mahallelerindeki 1000 abone temiz ve kalıcı içme suyuna kavuşmuş olacak.

4 MAHALLEYE 5 BİN METRE İÇME SUYU ve 5 BİN METRE İSALE HATTI YAPILIYOR

19 ilçede yatırımlara hız veren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların en önemli ihtiyaçları arasında yer alan içme suyu yatırımlarına da hız verdi. Altyapısı eski olan ve sık arızalanan 4 mahallenin içme suyu altyapısını sil baştan yenilemek için düğmeye basan ekipler, aşırı kuraklık ve su arızaları nedeniyle yılda 700 tanker su sevkiyatı yapılan mahallelerin içme suyu hattını sil baştan yeniliyor. Yoğun tempo ile devam eden çalışmada 2 bin 850 metrelik hat çalışması tamamlandı.

ÇALIŞMALARIN YARISINDAN FAZLASI BİTTİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları ile geçtiğimiz günlerde başlayan çalışmalarda ekipler 5’te 3’lük bölümü tamamladı. Temponun her geçen gün arttığı çalışmada ekiplerin Ekim ayı ortasına kadar tamamlanması ve evlere abone bağlantısı yapması bekleniyor.