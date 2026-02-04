Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, IMO Deniz Hukuku Komitesi'nin 113. Dönem Toplantısı'na sunulmak üzere, gemi sigortalarının doğrulanması ve sigortacıların sorumluluklarını ele alan kapsamlı bir çalışma hazırladı.

ANKARA (İGFA) - T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) nezdinde deniz güvenliğini yakından ilgilendiren önemli bir çalışmaya imza attı. Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve IMO Deniz Hukuku Komitesi'nin (LEG) 13-17 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 113. Dönem Toplantısı'na sunulacak çalışma, 'Sigortacının Sorumlulukları ve Sigorta Poliçelerinin Doğrulanması' başlığını taşıyor.

Çalışma, 2024 yılının sonunda Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı idari sınırları içerisinde meydana gelen AMNAH deniz kazasından elde edilen bulgular temel alınarak hazırlandı. Hazırlanan raporda, gemilerin uluslararası mevzuat kapsamında zorunlu olan sigortalarının yalnızca varlığının değil; geçerliliği, doğruluğu ve güncelliğinin de düzenli şekilde denetlenmesi gerektiği vurgulandı.

Deniz ticaretinin küresel yapısına dikkat çekilen çalışmada, sigortasız veya yetersiz sigortalı gemilerin oluşturduğu risklerin yalnızca bayrak devletini değil, geminin bulunduğu kıyı devletlerini de doğrudan etkilediği ifade edildi. Bu kapsamda IMO üyesi ülkelere, söz konusu risklere karşı farkındalık oluşturulması çağrısı yapıldı.

TÜRKİYE'NİN UYGULAMALARI ULUSLARARASI GÜNDEMDE

Denizcilik Genel Müdürlüğü, çalışmada Türkiye'nin son dönemde hayata geçirdiği uygulamalara da yer verdi. Buna göre, Türk limanlarına uğrak yapan 300 groston üzeri gemiler için geliştirilen yeni sigorta uygulaması hakkında üye ülkelere detaylı bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca, kabul edilen sigortacıların listelerinin IMO'nun Küresel Entegre Denizcilik Bilgi Sistemi (GISIS) üzerinden paylaşılması ve bu paylaşımın hangi usul ve esaslara göre yapılması gerektiği de tartışmaya açıldı.

HEDEF: DAHA GÜÇLÜ LİMAN DEVLETİ DENETİMİ

Denizcilik Genel Müdürlüğü, söz konusu çalışmayla uluslararası deniz güvenliğinin güçlendirilmesine katkı sunmayı, aynı zamanda liman devleti denetim mekanizmalarının sigorta boyutunda daha etkin ve şeffaf hale getirilmesini hedefliyor.