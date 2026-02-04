İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörün Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, EGEEN ve JANTS pay piyasalarına yönelik bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı yapıldığı tespit edildi.

İSTANBUL (İGFA) -Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) şikayeti üzerine başlatılan inceleme ve analizlerde, sosyal medya hesapları üzerinden yatırımcıları yanıltıcı paylaşımlar yapılarak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesi kapsamındaki suçun işlendiği belirlendi.

Bu kapsamda örgütlü bir yapı içinde hareket ettikleri değerlendirilen toplam 22 şüpheli hakkında bubün eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan bilgiye göre, İstanbul, Ankara, Antalya, Kocaeli, Konya, Batman, Ordu ve AmasyaOperasyonlarda:Şüphelilerin ikametgâh ve iş yerlerinde arama yapıldığı eş zamanlı operasyonlarda dijital materyallere el konulduğu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarına ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Şüpheliler hakkında gözaltı işlemi uygulanırken, Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın sermaye piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içinde işlemesinin sağlanması, yatırımcıların korunması ve suçtan kaynaklanan gelirlerin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü duyurdu.