Balıkesir'in Marmara ve Avşa Adası'nda rahatsızlanan 2 vatandaş, ağır hava koşulları nedeniyle deniz yoluyla tahliye edilemeyince Sahil Güvenlik Helikopteri ile güvenli şekilde karaya getirildi.

ANKARA (İGFA) - Balıkesir'de yaşanan iki ayrı sağlık vakasında Sahil Güvenlik ekipleri kritik bir operasyon gerçekleştirdi. Marmara Adası ve Avşa Adası'nda rahatsızlanan iki vatandaşın acil tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğu bilgisi alındı.

Ağır hava ve deniz koşulları nedeniyle deniz yoluyla tahliye mümkün olmayınca, Sahil Güvenlik Helikopteri TCSG-501 derhal bölgeye sevk edildi.

Vatandaşlar helikoptere alınarak Bandırma'daki 6. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda bekleyen 112 Acil Sağlık Ambulansına, bilinçleri açık bir şekilde teslim edildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/2019002265546133979

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik ekiplerini tebrik ederek, 'Allah yardımcınız olsun' ifadelerini kullandı. Bakan Yerlikaya, operasyonun başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.