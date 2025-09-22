Bursa Büyükşehir Belediyesi, su kaynaklarının bilinçli kullanımı ve israfın önlenmesi amacıyla yeni bir çevreci projeyi hayata geçirdi. Musluk başlıklarına takılarak su akışını düzenleyen ve su tasarrufu sağlayan perlatörlerin ücretsiz dağıtımına başladı.BURSA (İGFA) -Artan kuraklık ve barajlardaki doluluk oranlarının ciddi oranda azalması üzerine harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi, musluklara takılan ve ciddi oranda su tasarrufu sağlayan perlatörlerin ücretsiz dağıtımına başladı. İlk etapta okullara dağıtılan perlatörler, önümüzdeki günlerde diğer tüm kamu kurumlarına ve tüm vatandaşlara da ulaştırılacak.

Su tasarrufunu teşvik etmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan proje, ilk olarak okullarda uygulamaya konuldu.

Bursa genelindeki 444 ilkokul, ortaokul ve liseye ücretsiz perlatör dağıtan Büyükşehir Belediyesi, yerleşkelerdeki tüm musluklara aparatın takılmasını sağlayacak. İlk uygulama noktası Nilüfer ilçesindeki Rotary İlkokulu olurken, BUSKİ ekipleri okulda gerekli kontrolleri yaptıktan sonra musluklara perlatör montajını gerçekleştirdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de proje kapsamında NOSAB İlkokulu’nu ziyaret ederek okul idaresi ve öğretmenlerle bir araya geldi. BUSKİ ekipleri tarafından perlatörlerin musluklara takılmasının ardından Başkan Bozbey çeşmeyi açarak parçanın sağladığı tasarrufu gösterdi. Yürütülen projeyle su tasarrufuna dikkat çekmeyi amaçladıklarını belirten Başkan Mustafa Bozbey, “Dünya genelinde yaşanan iklim krizinin etkileriyle birlikte kentimizde de kuraklığı hissetmeye başladık. Bu durum, su tasarrufunun önemini bir kez daha ortaya koydu. Yaptığımız çağrılara kulak vererek tasarruf yapan tüm Bursalılara teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde de aynı duyarlılığı sürdürmeliyiz. Tasarrufu alışkanlık haline getirmek istiyoruz” dedi.

Başkan Bozbey, devlet dairelerine ve tüm Bursalıların hanelerine de ücretsiz olarak ulaştıracaklarını belirterek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.