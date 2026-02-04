Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle, 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapıların yıkım sonrası tapu işlemleri, parsel tevhit ve ifraz süreçleri ile satış prosedürlerinde yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Yönetmelik değişikliği, paydaşların hak ve sorumluluklarını netleştirirken, uygulamada esnekliği artırıyor.

ANKARA (İGFA) - Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 6306 sayılı Kanun Uygulama Yönetmeliği'nde kapsamlı değişiklikler yaptı. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile riskli yapıların yıkım sonrası tapu kayıtları, parsel birleşimleri, satış ve imar haklarının aktarımı süreçleri yeniden düzenlendi.

Yönetmelik değişikliği, riskli yapıların yıkım sonrası yönetimi, parsel birleşimleri ve satış süreçlerinde daha şeffaf ve hızlı bir mekanizma kurulması hedeflendi.

Yapılan değişikliklerin öne çıkan maddeleri arasında, riskli yapı şerhinin terkin edilmesi ile ilgili yıkılan riskli yapıların tapu kayıtlarındaki riskli yapı şerhi, ilgililerin talebi veya Başkanlık bildirimi ile terkin edilecek ve taşınmazın 6306 sayılı Kanun kapsamında olduğu beyan edilmesi kararlaştırıldı.

Riskli yapıların bulunduğu parsellerde yeni uygulamalar, hisseleri oranında paydaşların salt çoğunluğu ile alınacak kararlarla yürütüleceğinin altı çizilen yönetmelik değişikliğine göre, toplantı ve bildirim prosedürleri detaylandırıldı; anlaşma sağlanmayan paylar için açık artırma veya Başkanlık/İdare/TOKİ satın alma yolu öngörüldü.

İmar hakkı aktarımı ile ilgili riskli yapıların yerine yeni yapı yapılamaması durumunda, imar hakkı başka bir parsele aktarılabileceği kaydedildi.

Ayrıca yapı ruhsatı ve teminat düzenlemeleri ile ilgili ruhsat başvurularında alınan karar ve anlaşma şartları ön koşul haline gelirken, 2024'ten itibaren verilen teminatlar, müteahhit talebiyle yeni oranlar (%6) üzerinden yeniden düzenleneceği kaydedildi.

Yönetmelikte 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı' ibaresi 'Kentsel Dönüşüm Başkanı' olarak değiştirildi.

