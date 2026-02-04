Rekabet Kurulu, Alphabet ve bağlı şirketleri kapsayan ekonomik bütünlük Google'a (GOOGLE) yönelik olarak, cihaz üreticileriyle yapılan sözleşmeler ve Android Geliştirici Doğrulama Programı üzerinden 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma açtı.

ANKARA (İGFA) - Rekabet Kurumu, Alphabet Inc., Google Ireland Limited, Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.'den oluşan GOOGLE'a yönelik soruşturma başlattığını açıkladı.

Kurul açıklamasında, 19 Eylül 2018 tarihli ve 18-33/555-273 sayılı Google Android kararı hatırlatılarak, Google'ın mobil cihaz üreticileri ile imzaladığı bazı sözleşmelerin Kanun'u ihlal ettiği tespit edilmiş ve şirkete idari para cezası verilmişti. Ancak Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi (MESİ) kapsamında elde edilen bilgiler, mevcut sözleşme yapısının Kanun'a aykırılık oluşturabileceği endişesini doğurdu.

İncelemede öne çıkan tespitler şöyle sıralandı: Google Arama parçacığının ana ekranda varsayılan olarak konumlandırılmasının lisanslama için zorunlu olmamasına rağmen mali teşviklerle desteklendiği, tüm cihaz üreticilerinin bu sözleşmenin tarafı olduğu ve alternatif arama parçacıkları kullanmadığı görüldü.

Google Arama'nın varsayılan atanması, TRSA kapsamında mali teşviklerle desteklense de Google Chrome ve Google Sesli Asistan üzerinden Google Arama'ya sağlanan avantajların cihaz üreticilerinin davranışlarını yönlendirdiği değerlendirildi. Mobil tarayıcı pazarında Google Chrome'un ön yüklü, varsayılan tarayıcı olarak ve TRSA Uygulama Havuzunda yer almasının üreticilere zorunlu kılındığı tespit edildi.

Android açık kaynak kodunu temel alan üçüncü taraf işletim sistemlerinin kullanımını sınırlayan sözleşmelerin, mevcut koşullarda işletim sistemi pazarında rekabeti olumsuz etkileyebileceği öne sürüldü.

Android Geliştirici Doğrulama Programı kapsamındaki güncel politika değişiklikleri de soruşturma kapsamında incelenecek.

Kurul, söz konusu tespitler ve incelemeler ışığında, GOOGLE'ın cihaz üreticileriyle imzaladığı sözleşmeler ve Android Geliştirici Doğrulama Programı üzerinden Kanun'u ihlal edip etmediğinin araştırılması amacıyla soruşturma başlattığını duyurdu.