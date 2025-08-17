Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye ilçesi Ağıdere Mahallesi’nde hayata geçirdiği asfalt çalışması ile modern ulaşımının kapılarını aralarken vatandaşta yolun sevincini yaşıyor.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, mahalle ve grup yollarında sürdürdüğü asfalt seferberliğine kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Ünye’nin uzak mahallerinden bir tanesi olan Ağıdere mahallesinde çalışma yapan ekipler vatandaşın sıcak havalarda tozdan, yağmurlu havalarda ise çamurdan mağduriyet yaşadığı 1.6 km’lik güzergahı asfalt konforu ile buluşturdu. Çalışmalarını tamamlayan ekipler, güzergahı vatandaşların hizmetine sundu.

BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Vatandaşların uzun yıllardır beklediği yolda gerçekleştirilen asfalt çalışması mahalle sakinleri tarafından sevinçle karşılandı. Tozdan ve çamurdan kurtulmalarına vesile olan asfalt çalışmasını hayata geçirilmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren Ağıdere Muhtarı Muhittin Ocak ve mahalle sakinleri çalışmalarından dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkürlerini ilettiler.