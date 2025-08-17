Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile Yılı" kapsamında hayata geçirdikleri, dijital rehber olma özelliği taşıyan ‘İlk Öğretmenim Ailem’ mobil uygulamasının 4 ay içerisinde 1 milyon 25 bin aile tarafından kullanılmaya başlandığını bildirdi.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, anne ve babaların ebeveynlik sürecini doğru yönetmesi için birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini belirterek, olumlu ebeveynlik tutum ve becerilerini desteklemek, eşler arasındaki sağlıklı evlilik hayatını güçlendirmek amacıyla Aile Yılı kapsamında "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulamasını geliştirdiklerini hatırlattı.

Uygulamanın, çiftlere ilk yuva kurdukları andan itibaren destek olmak amacıyla tasarlandığını belirten Bakan Göktaş, eşler arasındaki iletişime yönelik konular ile ailelerin çocuk gelişimi konusunda ihtiyaç duyduğu bilgileri, bu uygulama ile tek çatı altında topladıklarını söyledi. "Uygulamamız, çocuk gelişimi ve aile hayatına dair ücretsiz, güvenilir ve kapsamlı bilgilerle ebeveynlere rehberlik ederken, çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmelerini destekleyen içerikler sunuyor" diyen Bakan Göktaş,"Her şeyden önce anne ve babalara, çocukların gelişimini takip edebilme imkanı veriyor. Bunun yanı sıra uygulamada, çocuk gelişimi hakkında temel bilgilerle, pozitif anne, babalık becerilerini desteklemeye yönelik öneriler yer alıyor. Ebeveynler, dijitalin dışında çocuğun gelişim dönemine uygun ve ailece yapabilecekleri bilgilere ve aktivite önerilerine ulaşabiliyor. Bebek bekleyen aileler için, doğuma hazırlık, gebelik dönemi günlük yaşam ve psikolojik değişimler gibi konularda bilgilendirici içerikler sunuyor" diye konuştu.

Uygulamada sadece anneler için değil babalar için de özel bir bölüm hazırlandığını belirten Göktaş, ailelerin, uygulama üzerinden çocuk gelişimi, ergenlik ve aile içi konulara dair soru ve sorunlarını interaktif şekilde uzmanlara iletip cevap alabileceklerini ifade etti.

GSM operatörleriyle yapılan anlaşma çerçevesinde kullanıcılarının internet paketinden herhangi bir harcama yapmadan mobil uygulamayı kullanabildiğini belirten Bakan Göktaş, “Uygulamamız hizmete girdiği Nisan 2025’ten bugüne kadar vatandaşlarımızdan yoğun ilgi gördü. Dijital bir rehber olma özelliği taşıyan uygulamamız 4 ay gibi kısa bir süre içerisinde 1 milyon 25 bin aile tarafından kullanılmaya başlandı” dedi.

DOĞUM YARDIMI ÖDEME BİLGİSİNE UYGULAMADAN ULAŞILABİLİYOR

Öte yandan doğum öncesinden başlayarak ergenliği kapsayacak şekilde çocukların gelişim dönemine özgü bilgilere "rehber" bölümünden ulaşılabildiğini de belirten Göktaş, sosyal yardım hizmetlerimizin erişilebilirliğini artırmak ve vatandaşlarımızın süreçleri şeffaf bir şekilde takip edebilmesini sağlamak amacıyla hayata geçirdikleri bu çalışma sayesinde doğum yardımı başvurusu onaylanan ailelerin de ödeme bilgisine yine uygulama aracılığıyla ulaşabildiğini kaydetti.