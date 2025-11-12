Edirne'de AK Parti Keşan Gençlik Kolları, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla AK Parti Keşan Gençlik Kolları, Hastane Caddesi'nde esnafa ve vatandaşlara Atatürk rozeti dağıttı. Başkan İsa Vural, 'Atatürk'ü rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz' dedi.

AK PARTİ KEŞAN GENÇLİK KOLLARI'NDAN 10 KASIM'DA ANLAMLI ETKİNLİK

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında, AK Parti Keşan Gençlik Kolları anlamlı bir etkinliğe imza attı. Gençlik Kolları Başkanı İsa Vural, AK Parti Yönetim Kurulu Sekreteri Osman Başak ve gençlik kolları üyeleri, Hastane Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek Atatürk rozetleri hediye etti.

'ATATÜRK'Ü RAHMET, MİNNET VE ŞÜKRANLA YAD EDİYORUZ'

Başkan İsa Vural, etkinlikte yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Bu anlamlı günde, gençler olarak Ata'mızın mirasına sahip çıkmanın gururunu yaşıyoruz.'

'TÜRK GENÇLİĞİ YORULMADAN YÜRÜYECEKTİR'

Etkinlikte ayrıca, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hitabından şu sözler hatırlatıldı:

'Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları. Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir:'

GENÇLERDEN VEFA VE BİRLİK MESAJI

AK Parti Keşan Gençlik Kolları üyeleri, etkinlik boyunca vatandaşlarla sohbet ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Katılımcılar, Atatürk'ün fikirlerinin her zaman gençliğe ışık tuttuğunu vurguladı.