Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in Ordu'da hayvancılığın geliştirilmesi ve üreticilerin ekonomik yönden kazançlı çıkması, kaliteli damızlık hayvan ihtiyacının karşılanması ve hayvancılığın daha verimli hale getirilmesi amacıyla başlattığı çalışmalar meyvelerini veriyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Fatsa'da hayata geçirilen ve yapımında son aşamaya gelinen Damızlık Düve Yetiştirme Merkezi tamamlayıcı çalışmaların ardından hizmete açılması için gün sayıyor.

BAŞKAN GÜLER: '250 BAŞ KAPASİTE, YILLIK 750 İLE 1000 BAŞA ÇIKABİLECEK'

Fatsa'nın tarım ve hayvancılıkta önemli bir üretim merkezi haline geldiğini belirten Başkan Güler, Damızlık Düve Yetiştirme Merkezinin 250 baş hayvan kapasitesine sahip olacağını, yıllık kapasitenin ise 750-1000 başa ulaşacağını söyledi.

Başkan Güler konuşmasında şu sözlere yer verdi:

'Ne dediysek yapıyoruz. Fatsa'yı bir üretim merkezi haline getirdik. Damızlık Düve Merkezimizin inşaatı bitti, ufak tefek işlerimiz kaldı. Burada aynı anda 250 baş hayvan olacak. Yıllık kapasitemiz ise 750 baş olacak. Bu kapasite bine kadar çıkarabilir. Düvelerimizi buradan dağıtacağız. Kesimhanesi, paketleme tesisi ve diğer birimleriyle tam bir entegrasyon halinde olacağız. Buradan da her tarafa dağıtılmış olacak. Hem ekonomik hem gıda güvenliği hem de turizm açısından çok önemli. Tarımsız bir turizm düşünülemez.'

Öte yandan yatırımın tamamlanmasıyla birlikte hem üreticilerin desteklenmesi hem de Ordu'nun hayvancılıkta üretim gücünün artırılması hedefleniyor.