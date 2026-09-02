Mersin Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli kurumların destekleriyle her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 3.'sü yapılan 'Uluslararası Aydıncık Bilim ve Kültür Etkinlikleri' başladı. Bu yıl 'Aydıncık ve Akdeniz Kültürleri' temasıyla gerçekleştirilen etkinlikler, Aydıncık'ın bilimsel, kültürel ve sosyal yaşamına katkı sunmayı amaçlıyor.

MERSİN (İGFA) - Etkinliklerin başlangıcı temsili Yörük göçü yürüyüşü ile yapıldı. Bölgenin Yörük kültürüne ve geleneksel yaşamına dikkat çeken yürüyüşün ardından etkinlik programına geçildi. İlk gün kapsamında 'Aydıncık ve Akdeniz Kültürleri' başlıklı sempozyum düzenlendi.

Aydıncık Lütfi Elvan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda bölgenin; tarihsel, kültürel ve toplumsal birikimi farklı yönleriyle ele alınırken, Türkiye'nin çeşitli illerinden katılım sağlayan akademisyenler bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Açılış konferansında ise Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Akdeniz kültürleri içerisinde Türklerin yeri ve bölgenin tarihsel geçmişine ilişkin sunum gerçekleştirdi.

HER YAŞTAN AYDINCIKLI, BİLİM VE KÜLTÜR ETKİNLİKLERİYLE BULUŞTU

Kocaeli Üniversitesi'nin genel koordinatörlüğünde düzenlenen etkinlikler; akademik çalışmaların yanı sıra sanat, el emeği üretimler, çocuklara yönelik atölyeler ve kültürel faaliyetleri de bir araya getiriyor.

Lütfi Elvan Kültür Merkezi'nde kurulan alanlarda kadınların el emeğiyle hazırladığı yerel ürünler ve bölgenin kültürel değerlerini yansıtan çalışmalar ziyaretçilerle buluşturuldu.

Şimşir kaşıklar gibi geleneksel ürünlerin yanı sıra Aydıncık'a özgü incir ve badem gibi tarımsal ürünler tanıtılırken, yörenin lezzeti batırık da yapıldı. Ayrıca uluslararası ressamların eserlerinin yer aldığı Uluslararası Çalıştay Sergisi katılımcıların beğenisine sunuldu.

Programda çocuklara yönelik atölyeler de düzenlendi. Çocuklar, gerçekleştirilen çalışmalarda heykel ve seramik gibi farklı sanat dallarıyla tanışma fırsatı buldu.

Etkinliklerin genel koordinatörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Ayşe Çalık Ross öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalar, akademik bilgi ile yerel kültürün bir araya geldiği bir buluşma alanı oluşturuyor.

Bilim insanları, yerel yönetimler, bölge halkı, sanatçılar ve üretici kadınların bir araya geldiği etkinliklerle bilim ve kültürün kent merkezlerinin yanı sıra kırsal bölgelerde de erişilebilir olması amaçlanıyor.