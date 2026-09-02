Efes Selçuklu çocuklar, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde hayallerini sanatla buluşturdu. Efes Selçuk Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi'nde yaz dönemi boyunca resim kursuna katılan çocukların hazırladığı eserler, 'Barışın Çocukları Resim Sergisi' ile sanatseverlerle buluştu.

İZMİR (İGFA) - Selçuk Efes Kent Belleği'nde düzenlenen sergi açılışı, çocukların hazırladığı resimlerin yanı sıra müzik dinletisiyle de renkli görüntülere sahne oldu. Yaz boyunca resim eğitimi alan çocuklar; barış, doğa, çocukluk ve farklı temalardaki hayallerini tuval ve kâğıtlara yansıtarak eserlerini sergiledi.

Serginin açılışına katılan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, çocukların barışa dair hayallerini sanat aracılığıyla ifade etmelerinin önemine dikkat çekti.

Başkan Sengel, '1 Eylül Dünya Barış Günü'nde bu sene resim kursumuza birçok öğrencimiz katıldı. Onların geleceğe ve barışa dair hayallerini kalem, kâğıt ve boyalarla bir araya getirerek renklendirdikleri dünyalarına şahit oluyoruz. 1 Eylül Dünya Barış Günü bütün çocuklara barışı getirsin' dedi.

'BEYAZ GÜVERCİNLERİ BİZİM ÇOCUKLARIMIZ ÇİZECEK'

Çocukların geleceği şekillendirecek bireyler olduğunu vurgulayan Başkan Sengel, öğretmenlerin çocukların dünyasına dokunmasının önemine değindi.

Başkan Sengel, 'Dünya Barış Günü'nde biz bugün dedik ki; bizim zaten çok yetenekli çocuklarımız var. İlham veren kentin ilham veren çocukları geleceği şekillendirecekler. Geleceğe kanat çırpan o beyaz güvercinleri bizim çocuklarımız yaratacaklar. Şimdi resmettiklerini yarın öbür gün ömürleri boyunca yaşayacak ve hiç unutmayacaklar' diye konuştu.

Çocuklarını yaz kurslarına gönderen velilere de teşekkür eden Başkan Sengel, belediye olarak çocukların sanat ve eğitimle buluşmasına aracılık etmekten duydukları mutluluğu dile getirdi.

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, 'Bir yaz tatilinde sadece bir kurs olarak değil, aslında hayatlarına katkı sağlayacak ve sanatla buluşmalarını sağlayan bir organizasyon olarak, bir belediye olarak sadece aracı olduk. Biz her zaman şunu biliyoruz ki eğitmenlere verdiğimiz kıymeti ve değeri ancak öğrencilerle bir araya getirdiğimiz sürece var edebiliriz. Ben de bir Belediye Başkanı olarak sonsuz teşekkürler sunuyorum.

Çocuklarımızın yaz tatillerini sizlerle birlikte geçirmeleri ve velilerimizin çocuklarını belediyemize güvenerek bizlere teslim etmeleri bizim için çok kıymetli' ifadelerini kullandı.

'ÇOK EĞLENCELİ BİR KURS SÜRECİ GEÇİRDİK'

Resim Öğretmeni Ayşenur Yurdaşan da kurs sürecinde çocuklarla hem eğlendiklerini hem de öğrendiklerini belirterek, kursun ücretsiz olarak düzenlenmesinin önemine dikkat çekti.

Yurdaşan, 'Biz çok eğlenceli bir kurs süreci geçirdik. Hem eğlendik hem öğrendik. Bu kursun en güzel tarafı ise kursun ücretsiz olması oldu. Çocuklarımızla birlikte daha güzel çalışmalara imza atacağız. 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun' dedi.