Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Soma ve Akhisar ilçelerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen altyapı ve üstyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarından çevre düzenlemelerine kadar birçok alanda yatırımlarını sürdürüyor. Başkan Besim Dutlulu da Soma ve Akhisar'da devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Soma'daki incelemelerde Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Akhisar'daki incelemelerde ise Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, Başkan Dutlulu'ya eşlik etti. İncelemelerde Başkan Dutlulu'ya Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, daire başkanları ve ilgili müdürler de eşlik etti.

İlçe ziyaretine Soma'dan başlayan Başkan Dutlulu, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ile birlikte Turgutalp Mahallesi Mümtaz Baş Caddesi'nde devam eden asfalt çalışmalarını inceledi. Manisa'nın merkez ve ilçelerinde yıllardır çözüm bekleyen sorunları birer birer çözüme kavuşturduklarını belirten Başkan Dutlulu, 'Hem Manisa merkezde hem de ilçelerimizde yıllar boyunca çözülememiş sıkıntıları çözmeye çalışıyoruz. Soma ilçemizde de altyapı, yağmursuyu ve doğalgaz konusunda ciddi sıkıntılar vardı. Yağmursuyu hatlarını tamamlıyoruz. Yıllardır su birikintileri ve su baskınları yaşanan bölgelerdeki sorunları çözmeye çalışıyoruz. Bunların hepsini tamamlıyoruz' dedi.

Altyapı çalışmalarının ardından bozulan yolların da yenilendiğini ifade eden Başkan Dutlulu, 'Bu konuda da Soma Belediyemizle birlikte teker teker bu sorunları çözüyoruz. Turgutalp'te bulunan iki kilometrelik yolda olduğu gibi yolları sıcak asfaltla buluşturacağız. Bununla da bitmeyecek. Etap etap Soma'da eksik olan yolları tamamlayacağız. Soma halkına anlayışları için teşekkür ediyoruz. Soma Belediyesi ile iş birliği yaptık. İnşallah el ele vererek Soma'nın yollarını güzelleştireceğiz' diye konuştu.

Çalışmaları Başkan Dutlulu ile birlikte inceleyen Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ise Mümtaz Baş Caddesi'nin Turgutalp Mahallesi'ni Soma merkeze bağlayan önemli bir güzergâh olduğunu belirtti. Okur, 'Turgutalp mahallemizi Soma merkeze bağlayan, Karamanlı ve Hamidiye mahallelerini de etkileyen Mümtaz Baş Caddesi'ndeyiz. Bu cadde bizim için önemliydi. Doğalgaz ve altyapı çalışmaları tamamlanmış, asfalt çalışması kalmıştı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu, ekipleriyle birlikte burada çalışma başlattı. Soma Belediyesi olarak biz de destek veriyoruz. Tamamlandığı zaman çok daha konforlu ve güzel bir yol kazanmış olacak. Çalışmalar için çok teşekkür ediyorum' dedi.