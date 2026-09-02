İlçeye kazandırdığı Akıl Küpü Kütüphanelerine 30 Ağustos Mahallesi ile bir yenisini daha ekleyen Kayseri Melikgazi Belediyesi, gençlere modern bir kütüphanenin müjdesini verdi.

KAYSERİ (İGFA) - Her mahallede vatandaşların ihtiyaçlarına yanıt veren projelere imza atmaya devam edeceklerini, eğitim, gençlik, kültür gibi alanlarda yeni eserler kazandıracaklarını belirten Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'İlçede gençlerimize daha konforlu, nitelikli ve güvenli çalışma ortamları sunuyoruz. Gençlerin eğitim hayatını destekleyen yatırımlara önem veren bir belediyeyiz. Farklı mahallelerimizde, özellikle gençlerimizin şehir merkezine gelmeden, evlerine yürüme mesafesinde ulaşabilecekleri kütüphaneler açarak bu alanlardaki hizmet sayımızı artırmayı hedefliyoruz. Hayata geçirdiğimiz Akıl Küpü Kütüphanelerimiz gençlerin eğitim ve sosyal gereksinimlerine katkı sağlıyor. İlçe genelindeki 18 adet kütüphanemizde sınava hazırlanan 345 öğrencimiz YKS'yi kazanarak istediği bölümlere yerleşti. Ayrıca yaklaşık 80 bin üyemiz kütüphanelerimizden hizmet alıyor. Bu kapsamda yeni bir Akıl Küpü Kütüphanemizi daha 30 Ağustos Mahallemize kazandıracağız' dedi.