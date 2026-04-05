Ordu Büyükşehir Belediyesi Fatsa ilçesinde bir güzergahı daha beton yol konforu ile buluşturuyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların uzun süredir beklediği bir ulaşım hamlesini daha hayata geçiriyor. Bu kapsamda Fatsa ilçesi Büyükkoç, Duayeri ve Küçükkoç Mahallelerine ulaşım sağlayan Büyükkoç Mahallesi'ne bağlı güzergahta beton yol çalışması gerçekleştiriyor.

Tamamlanma aşamasına gelen yol ile birlikte bölge halkının ulaşımında önemli bir rahatlama sağlanması hedefleniyor.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN GÜLER'E TEŞEKKÜR

Büyükkoç Mahalle Muhtarı Günay Verim ve mahalle sakinleri uzun yıllardır bekledikleri yol konforuna kavuştuklarını belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ettiler:

Mahalle sakinleri şöyle konuştular:

'20-25 yıldır bu çalışmayı bekliyoruz. Şu an bu yolun yapılması bize oldukça memnun etti. Başta Hilmi Güler Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.'

Öte yandan bu güzergahın Duayeri Mahallesi'ne bağlanan kısmında da OSKİ çalışmalarının ardından yol çalışmalarına başlanılacak.