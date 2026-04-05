Denizli'de geçici süreyle barınağa alınan maymun, fırtınada barınağın zarar görmesi sonucu kaçmıştı. Ekiplerin titiz çalışmasıyla minik firari ikinci kez yakalandı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli'de ormanlık alanda ekipler tarafından yakalanarak geçici süreyle koruma altına alınan bir maymun, barınağın fırtına nedeniyle zarar görmesi sonucu kaçmıştı.

Fırtına sırasında devrilen ağaçlar nedeniyle zarar gören barınaktan kaçan maymun, kentin farklı noktalarında görüntülenmişti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, maymunu tekrar yakalamak için yoğun bir çalışma yürüttü. Titiz ve dikkatli çalışmalar sonucunda, minik firari yeniden yakalanarak koruma altına alındı.

Yetkililer, maymunun sağlığının iyi olduğunu ve güvenli bir ortamda bakımının devam edeceğini belirtti. Bu tür çalışmaların, yaban hayatının korunması ve hayvanların güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

— Milli Parklar (@milliparklar) April 4, 2026