Ordu Büyükşehir Belediyesi, Çamaş ilçesinde Kocaman ve Edirli mahallelerine ulaşım sağlayan güzergâhta 3 kilometrelik beton yol çalışması başlattı.

ORDU (İGFA) - Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmada şu ana kadar 250 metrelik bölüm tamamlandı. Yol, tamamlandığında Söken ve Danışman mahallelerine de ulaşım imkânı sunacak.

4 MAHALLEYE HİZMET VERECEK

Zorlu arazi koşullarına sahip Kocaman-Edirli güzergâhında yürütülen 3 kilometrelik beton yol çalışmasının kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Çalışma, Kocaman ve Edirli mahallelerinin yanı sıra Söken ve Danışman mahallelerinin ulaşımını da rahatlatacak.

MUHTARDAN BAŞKAN GÜLER'E TEŞEKKÜR

Kocaman Mahalle Muhtarı Mehmet Yılmaz, uzun yıllardır bekledikleri hizmetin hayata geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti.