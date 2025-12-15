İzmir Büyükşehir Belediyesi peyzaj alanlarını estetik görünümlü ve az su tüketen bitkilerle yeniliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve geldiği günden itibaren İzmir genelinde 80 futbol sahasına denk büyüklükte, 23 ilçede 70'in üzerinde noktada kurakçıl peyzaj dönüşümü tamamlandı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın başlattığı kuraklıkla mücadele çalışmaları kapsamında, İzmir'in yeşil alanlarında su tasarrufu eylem planı uygulanıyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bir yandan parklarda akıllı sulama sistemini yaygınlaştırırken bir yandan da peyzaj çalışmalarında, yaygın kullanılan türlere göre daha az su tüketen bitkiler kullanıyor. Şehre kazandırılan yeni yeşil alanların yanı sıra mevcut yeşil alanlarda da kurakçıl bitkilerin dönüşümünü sürdüren ekipler, su kaynaklarının korunmasına katkı sağlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Dr. Cemil Tugay'ın göreve geldiği günden itibaren yaklaşık 80 futbol sahasına denk gelecek büyüklükte 570 bin 744 metrekarelik alanda kurakçıl peyzaj çalışması yapıldı. Bitki türlerinin doğru kullanılması ve yağış rejimine uygun takvim belirlenerek dikimlerin gerçekleştirilmesi ile su tasarrufu sağlanırken bakım masraflarının ve karbon emisyonunun düşürülmesi sağlanıyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı son olarak Konak Kahramanlar Mahallesi'nde Mürselpaşa Bulvarı altında kalan viyadük alanında önemli bir dönüşüme imza attı. Hastanelerle Hilal İZBAN İstasyonu güzergahında kalan alan, kurakçıl peyzaj düzenlemesiyle estetik bir görünüme kavuşturuldu. 2 bin 700 metrekarelik alan aydınlatılırken yeni oturma alanları oluşturuldu ve çöp potaları yerleştirildi.

Kahramanlar'daki çalışmanın yanı sıra ekipler, Alija İzzetbegoviç Caddesi, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi, Ege Üniversitesi Hastanesi Önü, Manas Bulvarı, Karşıyaka Şehitler Bulvarı, Sakarya Caddesi, Örnekköy, Bostanlı Balıkçı Parkı ve Mikrofast İZKA Gaziemir gibi alanlarda çalışmalarını tamamladı.

'SU TÜKETİMİNİ AZALTTIK'

Susuzluğa dayanıklı bitkilerle peyzaj alanlarını dönüştürdüklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Teknik İşler Şefi Orhan Moroğlu, 'Sulama amaçlı alanların azaltılması, kurakçıl peyzaja dönülmesi bizim ana hedeflerimizden biri. Suyun daha çok kullanıldığı bölgelerde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Su tüketimini yüzde 50'nin de altına çekmeyi hedefliyoruz. Estetik açıdan da güzel görünen ve su tasarrufu sağlayan bitkileri tercih ediyoruz. Çim alanlarını biraz daha azaltıyoruz. Kullandığımız çimlerde ise çim türünü değiştiriyoruz. Çünkü bazı çimler suyun tamamını kullanırken bazı çimler suyun yüzde 50'sine ihtiyaç duyabiliyor. Bu da yarı yarıya tasarruf sağlıyor. Akıllı sulama sistemleri ve yaptığımız kurakçıl peyzajla hem ülkemize hem İzmir'imize büyük katkı sağlamayı düşünüyoruz. Suyun değerini maalesef kuyu kuruyunca anlıyoruz. Biz kuyu kurumadan bunun önlemini alıyoruz' dedi.

Kahramanlar Mahallesi Muhtarı Nalan Çamaltı, 'Ben yıllardır viyadük altında peyzaj çalışmasının yapılmasını istiyordum. Gerçekten bu sene bunu gerçekleştirdik. Başkanımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Burası çok karanlıktı, aydınlatıldı. Kahramanlar halkı ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Burası yüzlerce kişinin geçtiği bir yer. Bu çalışma yapıldığı için çok mutluyuz. Ben aynı zamanda ziraat mühendisiyim. Bu susuzlukta böyle bir şey yapılması çok güzel. Tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum' diye konuştu.