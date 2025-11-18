Ordu Büyükşehir Belediyesi Altınordu Kızılhisar Mahallesinde yıllardır özlemle beklenen 4 km'lik mahalle yolunu asfalt konforuyla buluşturuyor.

ORDU (İGFA) - Hayata geçirdiği yol yatırımlarıyla ilçelerin yıllar süren yol özlemine son vererek 19 ilçede 2600 km yolu asfalt ve beton konforuyla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, mevsim koşullarının el verdiği ölçüde planlanan çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyor.

Altınordu Kızılhisar Mahallesinde de ekipler 4 km'lik mahalle yolunu asfaltla buluşturarak vatandaşların mağduriyetine son vermek adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kızılhisar Mahalle Muhtarı Murat Gürsoy ve vatandaşlar yapılan hizmetler için Başkan Güler ve ekibine teşekkür ederek şöyle konuştu:

'Mahallemizde özlemle beklediğimiz yol çalışmalarımız başladı. Hizmetten dolayı çok memnunuz. Toz içerisindeydik. Evin önüne çıkıp bir bardak çay içemiyorduk. Belediye Başkanımız Hilmi Güler ve ekibine hizmetleri dolayısıyla çok teşekkür ediyoruz'