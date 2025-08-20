ORDU (İGFA) - Yıllardır toz ve çamurla mücadele eden yaklaşık 500 vatandaş, yapılan çalışma ile güvenli, modern ve konforlu ulaşıma kavuştu. Özellikle kış aylarında çamur nedeniyle ulaşımın güçleştiği yol, artık hem bölge halkı hem de çevre mahalleler için daha kolay ve güvenli bir güzergâh oldu.

Çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yukarıgökçe Mahallesi Muhtarı Mustafa Özübek ve vatandaşlar, şunları söyledi:

“Yıllardır tozdan gözümüzü açamadığımız ve özlemle beklediğimiz yolumuzda yapılan asfalt çalışmasıyla ulaşım rahat bir hale getirildi. Büyük hizmet ve gayretle çalışmaların ilk etabı tamamlandı. Bu yolu değerini bilirsek uzun yıllar kullanacağımıza eminiz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler olmak üzere emek veren herkese teşekkür ederiz.”

Büyükşehir Belediyesi kırsalda ulaşımda konfor hedefiyle çalışmalarını program dahilinde sürdürerek 19 ilçede vatandaşları modern yollarla buluşturmaya devam edecek.