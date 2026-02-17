Ordu Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini güçlendiren cephe iyileştirme projeleri ile ilçelerin silüetini değiştirmeye devam ediyor. Şehir merkezinden kırsal mahallelere kadar geniş bir alanda sürdürülen çalışmalar, modern şehircilik anlayışını sahaya yansıtırken aynı zamanda ekonomik ve turistik değeri de artırıyor.

ORDU (İGFA) - Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler'in estetik şehircilik vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında bu kez İkizce ilçesinde önemli bir proje hayata geçiriliyor.

Planlanan çalışma ile ilçede bulunan 46 binanın dış cephesi yenilenecek. Cephelerde uygulanacak modern tasarım ve renk uyumu ile ilçe merkezinde görsel bütünlük sağlanması hedefleniyor.

Proje ile hem ilçe estetiğinin güçlendirilmesi hem de vatandaşların yaşam alanlarının daha düzenli hale getirilmesi amaçlanıyor.

6 İLÇEDE CEPHELER YENİLENDİ

Başkan Güler'in göreve başladığı günden bu yana şehir estetiğini öncelikli yatırımlar arasında konumlandıran Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar birçok ilçede cephe iyileştirme projelerini tamamladı.

Bu kapsamda ekipler; Altınordu, Ulubey, Gürgentepe, Perşembe, Kumru ve turizm açısından büyük önem taşıyan Kabadüz Çambaşı Yaylası'nda cephe düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde ilçelerde düzensiz görüntünün önüne geçilirken, şehir kimliğini güçlendiren modern ve planlı bir görünüm elde edildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi kent estetiğini güçlendiren çalışmaları önümüzdeki süreçte farklı ilçelerde sürdürerek vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya devam edecek.