Alanya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan yolları açık tutabilmek için Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri gece gündüz çalışıyor. Çok sayıda yolda heyelan ve göçük meydana gelirken yol açma çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Alanya ekiplerinin yoğun yağış nedeniyle kapanan Alanya kırsal mahalle yollarındaki mesaisi aralıksız devam ediyor.

Dim Alacami Mahallesi grup yolunda meydana gelen göçük sonrası mahallenin ilçeyle ulaşımı kesildi. Mahalleye ulaşımın sağlanması için Büyükşehir Belediyesi ekipleri gece başladıkları çalışmaya gün boyu devam etti.

Araç geçişinin sağlanması için yolda dolgu çalışması yapıldı.

Bademağacı Mahallesi'nde de göçük nedeniyle kapanan yol dolgu çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Öteköy Kuzyaka, Bucak ve Taşbaşı Mahalle yollarında da heyelan nedeniyle kapanan yollar gece gündüz yapılan çalışmayla yeniden ulaşıma açıldı.

Büyükşehir ekiplerinin Dim Vadisi'nde bulunan mahalle yollarındaki çalışmaları da devam ediyor.