Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 6 Ekim 2023 tarihinden bu yana Garnizon Komutanı olarak görev yapan Hv. Uçk. Bkm. Albay İbrahim Feyzi Büğdüz, meslek hayatını noktalayarak emekliye ayrıldı. Büğdüz onuruna düzenlenen veda yemeğinde duygusal anlar yaşandı.

BURSA (İGFA) - Yenişehir protokolü, emekli olan Garnizon Komutanı Albay İbrahim Feyzi Büğdüz'ü uğurlamak üzere İmren Izgara'da düzenlenen veda yemeğinde bir araya geldi. Geceye; Yenişehir Kaymakamı Ümit Altay, Belediye Başkanı Ercan Özel, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet İleri ve ilçe protokolü katıldı.

40 yıllık Türk Silahlı Kuvvetleri kariyerini geride bırakan Albay Büğdüz, yaptığı konuşmada Yenişehir'in kendisi için ayrı bir yeri olduğunu vurguladı. Görev yaptığı 2,5 yılı eşiyle birlikte huzur içinde geçirdiklerini belirten Büğdüz, şunları söyledi: 'Yenişehir bizi bağrına bastı, hem eşimi hem beni samimiyetle kucakladı. 40 yıl boyunca şerefle taşıdığım bu üniformayı çıkarmak kolay değil; ancak bu vatan ve millet için görevimizi en iyi şekilde yapmanın gururunu yaşıyoruz. Burada birlik ve beraberliğe katkı sunmaya çalıştık, tüm ilçe halkına teşekkür ediyorum.'

'ÜNİFORMA ÇIKAR AMA HİZMET AŞKI BAKİ KALIR'

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ise konuşmasında Albay Büğdüz'ün sadece askeri bir figür değil, sosyal hayata da dokunan bir isim olduğunu hatırlattı. Özel, 'Bunca yıl millete asaletle hizmet etmek her kula nasip olmaz. Sayın Komutanımız ilçemizde gönüllere dokundu. Üniforma çıkarılabilir ama o asil ruh ve hizmet aşkı asla çıkmaz. Yenişehir'de her zaman çalacak bir kapınız var' dedi.

Yenişehir Kaymakamı Ümit Altay da uzun yıllara dayanan devlet hizmetinin büyük bir onur vesilesi olduğunu vurguladı. Kaymakam Altay, 'Komutanımızı tanımaktan büyük mutluluk duyduk. Rabbim hepimize görevlerimizi böyle alnımızın akıyla tamamlamayı nasip etsin. Kendisine yeni hayatında sağlık ve huzur diliyorum' temennisinde bulundu.