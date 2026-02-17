Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 2025 yılı yatırım programı kapsamında Doğanyol ilçesinde yürüttüğü altyapı çalışmalarını başarıyla tamamladı.

MALATYA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü tarafında icra edilen 2025 Yılı Yatırım Programı ile Doğanyol'da 12.4 kilometre yeni içme suyu hattı inşa edildi. 470 metre kanalizasyon hattı çalışması tamamlandı.

2 adet yeni içme suyu deposu ve 2 adet sondaj çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca 10 içme suyu deposunda bakım, onarım ve 20 depoda temizlik çalışmaları yapıldı.

7 farklı su kaynağında iyileştirme çalışmaları yürütüldü ve 1 adet Paket Atıksu Arıtma Tesisini tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

'SAMİMİ VE TİTİZ ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM'

İlçedeki çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, '2026 yılı Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantımızı MASKİ Genel Müdürümüzün katılımlarıyla gerçekleştirdik. Özellikle şunu ifade etmek isterim: Bürokratlarımıza bir telefonla ulaşabilmek son derece kıymetlidir. Bir sorunun çözülmesi, sürecin hızı ya da alınacak aksiyon, teknik ve idari işleyişe bağlı olabilir. Ancak iletişimin açık ve ulaşılabilir olması başlı başına önemli bir güven unsurudur. Bu noktada, gösterdikleri samimi yaklaşım, titiz çalışma ve hassasiyet dolayısıyla başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er'e, MASKİ Genel Müdürümüze ve ekibine teşekkür ediyorum' dedi.

'TÜM TAAHHÜTLERİMİZİN ARKASINDAYIZ'

Altyapı çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirten MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen, '2025 yılı toplantımızı da burada gerçekleştirmiştik. O dönemde, sizlerden gelen talepler doğrultusunda bazı yatırımları öncelik sırasına alarak 2025 yatırım programımızı büyük ölçüde tamamladık. 2025 yılı yatırım programını konuşurken şunu özellikle ifade etmiştik. Burada yapılacağını taahhüt ettiğimiz her konu bizim sözümüzdür. Bu yatırımların mutlaka hayata geçirileceğinden emin olabilirsiniz. Herhangi bir eksiklik olması durumunda ise hiçbir mazeret üretmeden gereğini yapar, en kısa sürede telafi ederiz. Sizlerin talepleri doğrultusunda yeni bir değerlendirme yapacak; Sayın Başkanımız ve ilgili paydaşlarımızla bir araya gelerek 2026 yatırım programını netleştireceğiz.' dedi.