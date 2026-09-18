Edirne'nin Keşan ilçesinde Safiye Erol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda Ahilik kültürünün ahlak, dayanışma ve dürüstlük yönü vurgulandı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Ahilik Haftası Kutlama Programı, Keşan'da Safiye Erol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Keşan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Keleş, İlçe Millî Eğitim Şube Müdürleri Tolgan Anbarlı ve Aybars Eren, MHP Keşan İlçe Başkanı Ahmet Kurnaz, Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkan, Keşan Lokantacı Kahveciler ve Otelciler Odası Başkanı Hüzeyir Ergin, Keşan Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları Başkanı Mutlu Gezer ile okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Okul Müdürü İlyas Cengiz, Ahilik'in yalnızca bir esnaf teşkilatlanması değil; aynı zamanda ahlak, kardeşlik, yardımlaşma ve dürüstlük temelli köklü bir kültür olduğunu söyledi. Cengiz, konuşmasında Ahi Evran-ı Veli'nin 'eline, beline, diline sahip ol' öğüdünün bugün de yol gösterici olduğunu belirterek, mesleki başarının ahlakla tamamlanmadığı sürece kalıcı olamayacağını ifade etti.

Program kapsamında 10 D sınıfı öğrencisi Naz Ecrin Serin 'Ahi Evran Kimdir?' konulu sunum yaptı. Ardından Melisa Avcan 'Çağlara Doğru Ahi Evran' adlı şiirini seslendirdi. Moda Tasarı Teknolojileri Öğretmeni Demet Bulburu ise 'Ahilik Nasihatları'nı anlattı. Öğrenciler Busanur Köprülü ve Naz Munar da 'Açık olması gereken 7 kapı ve kapalı olması gereken 7 kapı' başlıklı sunum gerçekleştirdi.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERE ÖDÜL VERİLDİ

Ahilik Haftası kapsamında düzenlenen slogan yazma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri de törenle verildi. Yarışmanın birincisi Tuba Kavak'a ödülünü İsmail Keleş, ikinci olan Zeynep Bozbaş'a Ahmet Kurnaz, üçüncü olan Tuana Yaman'a ise Tolgan Anbarlı tarafından takdim edildi.

Programda ayrıca Ecrin Bayar 'Ahilik' adlı şiirini okudu. Etkinlik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Esra Atılmış'ın okuduğu 'Ahilik Duası' ile sona erdi.

Program sonunda katılımcılara pilav ve ayran ikram edildi