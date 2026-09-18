İstanbul Maltepe Belediyesi, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve yurttaşların daha güvenli ve konforlu yollarda ulaşım sağlaması amacıyla asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

İSTANBUL (İGFA) - Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla cadde üzerindeki yol yüzeyi yenilenerek ulaşımın daha düzenli ve güvenli hale getirilmesi sağlandı. Çalışmalar, Maltepe'nin farklı mahallelerinde ihtiyaç duyulan noktalarda sürdürülen bakım ve yenileme programı kapsamında gerçekleştirildi.

Maltepe Belediyesi, kent genelinde ulaşım altyapısının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarını tüm mahallelerde sürdürüyor.