Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali, üç gün boyunca doğa, spor ve keşif tutkunlarını Kandıra'da buluşturdu.

KOCAELİ (İGFA) - Türkiye'nin 23 şehri ile İngiltere, Fransa, Bulgaristan, İran ve Arnavutluk'tan gelen 324 bisikletçi; Karadeniz'in kıyı manzaraları, doğal kaya oluşumları, geniş kumsalları ve tarihi değerleri arasında pedal çevirdi.

5 ÜLKEDEN KANDIRA'YA GELDİLER

Kandıra koylarına paralel uzanan Zambak Yolu güzergâhında gerçekleştirilen festivale beş ülkeden gelen konukların yanı sıra İstanbul, İzmir, Ankara, Eskişehir, Bursa ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden ziyaretçiler katıldı.

Uluslararası bir atmosfere kavuşan festival, kültürel paylaşıma ortam oluştururken Kandıra'nın turizm rotalarının tanıtılmasına da katkı sundu. Katılımcılar üç gün boyunca Kerpe, Kartal Kayalıkları, Pembe Kayalar, Babalı Kafkas Kültür Alanı, Cebeci Plajı, Uzunkum Sahili, Kefken, Kovanağzı, Kumcağız, Sarısu, Babaköy ve Akçakoca Anıtı gibi Kandıra turizminin öne çıkan noktalarını ziyaret etti.

FARKLI YAŞ GRUPLARI BU FESTİVALDE BULUŞTU

En küçük katılımcının 2, en büyük katılımcının ise 81 yaşında olduğu festival, farklı yaş gruplarını aynı turizm rotasında buluşturdu. Ömerağzı Koyu'nda oluşturulan kamp alanı da yerli ve yabancı ziyaretçilerin bir arada vakit geçirdiği ve kültürel paylaşımda bulunduğu bir buluşma noktası oldu.

KANDIRA'NIN KIYI VE KÜLTÜR ROTALARI TANITILDI

Festivalin ilk gününde Kerpe'den Kartal Kayalıkları'na ulaşan ziyaretçiler, Karadeniz'in en etkileyici seyir noktalarından birini keşfetti. Kerpe'nin falezleri, kayalık kıyıları ve gün batımı manzarası eşliğinde gerçekleştirilen trio müzik dinletisi, festivalin ilk akşamına renk kattı.

İkinci gün Kerpe'den başlayan rota; Babalı, Cebeci ve Pembe Kayalar üzerinden devam ederek yeniden Kerpe'de sona erdi. Babalı Kafkas Kültür Alanı bölgenin kültürel dokusunu, Uzunkum Sahili kum zambaklarını, Cebeci uzun kumsalını, Pembe Kayalar ise kendine özgü doğal yapısını ziyaretçilerle buluşturdu. Kandıra'nın Mavi Bayraklı Kerpe, Cebeci, Kumcağız, Kovanağzı, Bağırganlı, Seyrek ve Miço Koyu Kadınlar Plajı da temiz sahilleri, doğal güzellikleri ve Karadeniz'in eşsiz mavisiyle bölgenin kıyı turizmi zenginliğini ortaya koydu.

FİNAL ROTASI AKÇAKOCA ANITI OLDU

Festivalin son gününde katılımcılar, Kerpe-Akçakoca Anıtı-Kerpe güzergâhını takip etti. Kandıra'nın kıyı güzelliklerinden kültürel değerlerine uzanan final rotasında ziyaretçiler, bölgenin doğal ve tarihî atmosferini yakından görme fırsatı buldu. Üç günlük festival, saat 12.00'de gerçekleştirilen kapanış programıyla sona erdi.

YÖRESEL LEZZETLER İKRAM EDİLDİ

Festivalin final etkinliğinde, Kandıra Belediyesi ekipleri tarafından meşhur Kandıra Karpuzu ve Mancarlı Pidesi katılımcılara ikram edilerek ilçenin yöresel lezzetleri tanıtıldı. Kocaeli'nin Karadeniz kıyıları, doğal koyları, Mavi Bayraklı plajları, kamp alanları, kültürel değerleri ve alternatif turizm rotalarıyla dört mevsim keşfedilebilecek bir şehir olduğunu ortaya koyan festival, Kandıra'nın turizm zenginliklerini geniş kitlelerle buluşturdu.

TURİZM ROTALARI ZİYARETÇİLERİ BÜYÜLEDİ

Farklı şehirlerden ve ülkelerden gelen ziyaretçiler, festival kapsamında Kocaeli'nin birbirinden özel turizm rotalarını keşfetti. Katılımcılar; Kerpe'de gün batımının keyfini çıkarırken, Kartal Kayalıkları'nın eşsiz manzarasına hayran kaldı. Babalı'nın kültürel dokusunu, Cebeci'nin uzun kumsalını, Uzunkum'un doğal güzellikleri arasında yer alan kum zambaklarını ve Pembe Kayalar'ın özgün görünümünü yakından görme fırsatı buldu.